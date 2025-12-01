Ramsperger Automobile setzt auf KI-Agentin Carla – für effizientere Abläufe und echte Serviceentlastung

Berlin, 01. Dezember 2025. Das Autohaus Ramsperger Automobile setzt auf innovative Technologien, um die telefonische Erreichbarkeit und den Kundenservice zu steigern. Mit der Implementierung der KI-Agentin Carla konnte das mehrfach ausgezeichnete Familienunternehmen seine Servicequalität signifikant verbessern und das gesamte Team spürbar entlasten – insbesondere in den saisonalen Hochphasen wie der Räderwechselzeit.

Zweimal im Jahr bringt die Räderwechselzeit viele Autohäuser an ihre Grenzen – auch Ramsperger Automobile war bisher in dieser Hochphase regelmäßig mit überfüllten Telefonleitungen, verpassten Anrufen und organisatorischem Stress konfrontiert. Mit der Einführung der KI-Agentin Carla von der LDB Gruppe hat das mehrfach ausgezeichnete Autohaus nun einen digitalen Schritt nach vorn gemacht – und damit die Grundlage für bessere Erreichbarkeit, spürbare Entlastung und schnellere Prozesse geschaffen.

»Mit Carla haben wir ein System, das genau wie ein Mensch arbeitet – nur schneller, fehlerfreier und jederzeit verfügbar«, erklärt Doris Gietl, Leitung Business Development und Marketing bei der LDB Gruppe, die KI-Lösung. »Gerade in saisonalen Spitzenzeiten zeigt sich, wie viel Potenzial in dieser Technologie steckt – für Kunden und für Teams.«.

Carla wurde gezielt für die automatisierte Terminvergabe eingeführt – mit direkter Anbindung an das Dealer-Management-System (DMS) und ergänzt um eine WhatsApp-Schnittstelle. So konnte Ramsperger Automobile die telefonische Erreichbarkeit auf 24/7 ausweiten, wiederkehrende Prozesse automatisieren und interne Ressourcen sinnvoller einsetzen.

»Carla ist längst Teil unseres Teams«, sagt Michael Berger, Geschäftsführer bei Ramsperger Automobile. »Unsere Kundinnen und Kunden merken sofort: Hier ist jemand erreichbar. Immer. Zu jeder Zeit. Und unser Team hat den Rücken frei für das, was wirklich zählt: persönliche Betreuung.«

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert die LDB Gruppe Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt die LDB Gruppe damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden. Die Technologien der LDB Gruppe wie etwa die cloudbasierte Omnichannel-Lösung CXBox garantieren unter anderem verlässliche telefonische Erreichbarkeit, kanalübergreifendes Arbeiten, aktives Bewertungsmanagement und digitale Kundenverwaltung. Über 1.800 Kunden nutzen bereits die Branchenlösungen der LDB Gruppe.

Neben dem Hauptsitz in Berlin ist das Unternehmen an den Standorten Deggendorf, Pforzheim, Templin und Pforzheim vertreten, wo mehr als 350 Mitarbeiter rund 3,5 Millionen Anrufe pro Jahr für die LDB-Kunden entgegennehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ldb.de.