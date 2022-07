Ramsauer Rednermanagement vertritt Keynotespeaker Michael Okada

Die Agentur Ramsauer Rednermanagement und Michael Okada verkünden ihre Zusammenarbeit

Der Unternehmer und Keynote Speaker Michael Okada ist seit dem 15.07.2022 bei der renommierten Agentur „Ramsauer Rednermanagement“ von Ulrike Ramsauer unter Vertrag. „Es ist mir eine große Ehre und eine großartige Chance, dass Ulrike Ramsauer mich in ihre Agentur aufgenommen hat“, kommentierte der Deutsch-Japaner.

Bereits in den 90ern bis Anfang der Jahrtausendwende hatte Ulrike Ramsauer den Japaner Minoru Tominaga in ihrem Rednerpool. Michael Okada baut Tominagas Gedanken mit Blick auf den gesellschaftlichen und technologischen Wandel der letzten 20 Jahre weiter aus. Im Fokus stehen dabei laut des Redners Themen wie Achtsamkeit und Resilienz. „Zu einem meiner Lieblingsthemen gehört dabei die japanische Teezeremonie. Es handelt sich nicht nur um simples Teetrinken, sondern um einen Prozess, der mehr mit dem Vertriebsprozess hier gemeinsam hat, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Meine Vorträge geben einen interkulturellen Einblick, der die Vorteile der japanischen Kultur für die europäische in den Fokus rückt.“, resümierte Okada. “

Der Deutsch-Japaner Michael Okada ist zwischen zwei Kulturen aufgewachsen und lebt heute noch in der Balance zwischen Japan und Deutschland. Diese interkulturellen Chancen macht er sich zu Nutze und vermittelt in seinen beeindruckenden Vorträgen das Beste aus beiden Kulturen.

Mit seiner Firma in der IT-Branche nutzt er die Strukturiertheit, den Fleiß und die Pünktlichkeit der deutschen Mentalität und paart sie mit der Achtsamkeit, Resilienz und Präsenz aus der japanischen Kultur. Diesen spannenden und erfolgreichen Mix vermittelt der begeisternde Keynotespeaker in seinen Vorträgen zu den Themen Achtsamkeit, interkulturelle Chancen und Resilienz.

