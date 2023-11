Rail Live 2023: in-tech stellt neueste Entwicklungen zur Digitalisierung des Schienenverkehrs in den Messefokus

Kompakt, portabel, extrem leucht- und leistungsstark: Mit ultimativer Lichtleistung und einzigartigem Lichtbild setzt der innovative Suchscheinwerfer neue Maßstäbe – Von der Idee bis zur Produktion ist die XP30R „made in Germany“

Solingen, im November 2023 – Mit 32.000 Lumen und einer Leuchtweite von bis zu 2.000 Metern setzt die robuste XP30R jede Umgebung großflächig in ein klares Licht. So erleichtert der Suchscheinwerfer die Arbeit von Sicherheitsdiensten sowie von Such- und Rettungseinheiten, die Überwachung von Industrieanlagen und den Einsatz in Gebieten mit kritischer Infrastruktur und den Katastrophenschutz. Die XP30R ist das Meisterstück von Ledlenser und kombiniert innovative Technologien wie den Extreme Search Beam und die Active Cooling Technology. Trotz seiner außergewöhnlichen Lichtleistung ist der Suchschweinwerfer handlich und flexibel einsetzbar. Für eine lange Nutzungsdauer sorgt der leistungsstarke Akku von AMPShare – powered by Bosch; auch ein Ersatzakku ist im Lieferumfang enthalten. Die Entwicklung und Fertigung der XP30R erfolgen nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland.

Das Herzstück der XP30R sind 30 leistungsstarke Automotive-LEDs. In Kombination mit einer auf extreme Fernsicht – über 2.000 Meter Reichweite – abgestimmten Optik bilden diese die Extreme Search Beam. Die scharfe Bündelung des Lichts vermeidet dabei Blendeffekte im Nahbereich. Für eine konstante Lichtleistung über einen langen Zeitraum sorgt ein spezielles Kühlsystem, die Active Cooling Technology.

Dank der innovativen Technologien von Ledlenser erreicht der portable High-End-Suchscheinwerfer eine Lichtleistung von bis zu 24.000 Lumen und im Boost-Modus 32.000 Lumen. Dazu trägt auch die stabile Energieversorgung durch den 18V-Akku von AMPShare – powered by Bosch bei. Ledlenser hat sich der herstellerübergreifenden Akku-Allianz angeschlossen, die über 25 Marken umfasst. Die beiden im Lieferumfang enthaltenen leistungsstarken Akkus sind auch mit anderen Geräten von Bosch kompatibel und daher übergreifend einsetzbar.

Die XP30R bietet noch weitere Features, die schwierige Einsätze erleichtern. So lässt sie sich per Fernbedienung problemlos aus bis zu 200 Metern Distanz steuern. Der Suchscheinwerfer ist dank Schutzelementen und doppelt entspiegeltem Schutzglas extrem robust. Die kompakten Maße von 307 x 212 x 180 mm und die ausgewogenen Gewichtsverteilung erleichtern die Handhabung. So lässt sich der Suchscheinwerfer problemlos mit einer Hand bedienen. Außerdem ist die XP30R mit einem 3/8″-Stativgewinde ausgestattet und lässt sich fest montieren.

„Der Suchscheinwerfer XP30R ist das ultimative Tool für Einsätze mit maximalen Lichtbedarf. Wir freuen uns, dass wir damit Menschen bei schwierigen oder gar gefährlichen Arbeitseinsätzen unterstützen können“, sagt Peter Bahner, Product Manager bei Ledlenser.

Der Suchscheinwerfer XP30R ist ab sofort bei Ledlenser erhältlich. Zum Lieferumfang gehören ein Hartschalen-Transportkoffer, das Akkusystem AMPShare – powered by Bosch (zwei Akkupacks), ein Akkuladegerät, ein Tragegurt und eine Fernbedienung inklusive Universal Mounting Bracket.

Weitere Informationen und ein Produktvideo sind unter folgendem Link abrufbar: https://ledlenser.com/de-de/xp30r/

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Taschen-, Stirn und Multifunktionslampen bieten seit über 20 Jahren mobile Lichtlösungen für jede Situation – maßgeschneidert, kraftvoll, präzise und langlebig. Als unverzichtbare Werkzeuge helfen die zahlreichen Modelle aus dem Bereich Work und Professional dabei, unterschiedlichste Arbeiten besser und effektiver zu erledigen, während Lampen aus dem Bereich Home und Life Alltagsleben und Haushalt brillant beleuchten. Lichtstarke Unterstützung für Freizeit und Abenteuer von Sonnenuntergang bis -aufgang bieten die Serien aus dem Bereich Outdoor und Sports. Auch Powerbanks und elegante Lifestyle-Accessoires gehören zum Portfolio der Premium-Marke. Hauptfokus des 1993 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Produkte in zeitlosem Design mit zukunftsweisenden Technologien wie beispielsweise dem Advanced Focus System. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt für fast alle Produkte eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

