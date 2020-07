R/GA London transformiert EMEA D2C-Angebot von Le Creuset

Die Kochgeschirr-Kultmarke verbindet Content und Commerce bei Einführung einer neuen E-Commerce-Plattform

London, Berlin 10. Juli 2020: R/GA London ist neuer Partner von Le Creuset, der Premium-Kultmarke für Kochgeschirr. Ziel ist es, das Direktvertriebsangebot der Marke in der Gesamtregion Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) zu transformieren, einschließlich der Einführung einer neuen E-Commerce-Plattform. Da sich die Marktbedingungen ändern, ist die D2C-Journey für Le Creuset bedeutender denn je. Mit der Hilfe von R/GA London wurde die Marke digital neu aufgestellt und eine E-Commerce-Plattform der nächsten Generation geschaffen, die Content und Commerce miteinander verbindet. Sie schafft ein Erlebnis, das die Offline-Wahrnehmung der Marke besser widerspiegelt und gleichzeitig die Erwartung an einen entsprechenden Online-Auftritt erfüllt. Die neue E-Commerce-Plattform wird seit Juni 2020 in den 19 Märkten der Region gestaffelt eingeführt, wobei die britische Website bereits vollständig online gegangen ist: https://www.lecreuset.de/de_DE/

“Da die Verbraucher und insbesondere die Einzelhandelskunden ihrer digitalen Erfahrung mit Marken eine noch größere Bedeutung beimessen, ist es entscheidend, dass wir in unserem Bereich weiterhin führend sind und auf ihre sich ändernden Bedürfnisse hören. Daher ist dies für uns sowohl eine Business Transformation Journey als auch eine neue E-Commerce-Plattform”, erklärt Michael Scheepers, CEO von Le Creuset EMEA, “Diese Weiterentwicklung unseres D2C-Angebots ist ein großer Schritt, um sicherzustellen, dass unsere beliebten Kult-Produkte in immer mehr Küchen gelangen, und gleichzeitig unsere Lifestyle-Marken-Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Neben einem stärkeren Verbrauchererlebnis werden wir uns auch weiterhin um unsere wertvollen Großhandelspartner kümmern, um die Nachfrage nach unseren Produkten bei ihren Kunden zu steigern und sicherzustellen, dass unser Geschäft in der gesamten EMEA-Region stark und zukunftssicher bleibt”.

“Unsere Untersuchungen führten zu der Erkenntnis, dass es eine echte emotionale Bindung zu Produkt und Marke gibt. Wir haben uns daran gemacht, ein Erlebnis zu schaffen, das die einzigartige DNA von Le Creuset einfängt und sich auf jeden Touchpoint skalieren lässt”, so Rebecca Bezzina, SVP Managing Director R/GA London. “Wir haben eine neue Tonalität, Bild- und Erlebnissprache geschaffen und Le Creuset EMEA dabei unterstützt, sein Marken-Storytelling über die gesamte Customer Journey zu erweitern und aufzuwerten”.

R/GA London arbeitete mit Le Creuset an der Strategie und dem Design der neuen E-Commerce-Plattform zusammen. R/GA entwarf eine Sprache, die vereinheitlicht, vereinfacht und verfeinert, wie die Marke ihre Produkte präsentiert, ihrer Tradition treu bleibt und das Interesse an der Esskultur stärkt. Im Kern ging es darum, eine Vision und Strategie zu entwickeln, die durch ein modulares und skalierbares System umgesetzt werden sollte. Es geht über ein Transaktionserlebnis hinaus und schafft Services, die langfristige und wertvolle Beziehungen aufbauen und die Zielmärkte optimal anbinden. Das neue modulare System gibt auch jedem lokalen Markt die Kontrolle darüber, wie die Inhalte entsprechend seinen Bedürfnissen aktualisiert und lokalisiert werden können.

“Die Neugestaltung unserer digitalen Infrastruktur als Reaktion auf die Veränderungen im Einzelhandel war schon lange vor der globalen Krise, mit der wir jetzt konfrontiert sind, eine ständige Priorität für unser Unternehmen. Es versteht sich jedoch von selbst, dass Covid-19 die Bedeutung eines marktführenden D2C-Angebots und einer E-Commerce-Plattform beschleunigt hat”, wie Christopher Koller betont. Der Consumer & Digital Experience Director bei Le Creuset EMEA führt weiter aus: “Wir haben R/GA herausgefordert, die Magie von Le Creuset auf die gesamte Experience auszuweiten und Beziehungen zu schaffen, die so langlebig sind wie unser Kochgeschirr. Und deshalb freuen wir uns, diese neue digitale Plattform der Spitzenklasse präsentieren zu können”.

Durch die Verbindung von Content und Commerce hat R/GA auch eine neue Tonalität und eine neue Erlebnissprache entwickelt, die die Merchandising- und Publishing-Workflows rationalisieren und so ein schnelleres und nachhaltigeres Wachstum ermöglichen. Die neue Website verfolgt auch einen redaktionellen Ansatz, um Produktgeschichten zu erzählen und letztendlich zu zeigen, wer Le Creuset ist: Sein Erbe. Sein Markenethos. Seine Mitarbeiter. Seine Innovation. Um sich der Veränderung der Kunden-Präferenzen vom Preis zum höheren Wert zu stellen, wurde die Plattform so gestaltet, dass sie den Menschen nicht nur beim Kauf von Produkten hilft. Sie unterstützt die Kunden auch bei der Nutzung und Anpassung der Produkte an ihr sich ständig wandelndes Leben – mit Inhalten von Rezepten über Veranstaltungen bis hin zu Services und Lifestyle-Partnerschaften.

Bei R/GA dreht sich alles um Design. Als Innovationsführer baute die Agentur über mehr als 40 Jahre ein Angebot auf, das neben preisgekröntem Design auch Unterstützung in den Bereichen Beratung, Ventures, Technologie, Marketing, Architektur und IP Entwicklung bietet. Ihr Leistungsumfang reicht von Web, Mobile und Social Communications über Retail und eCommerce bis hin zu Produktinnovation, Brand Development und Business Transformation. Weltweit arbeiten 2.000 Mitarbeiter an 19 R/GA Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. R/GA gehört zu The Interpublic Group of Companies (NYSE: IPG), einer der weltweit größten Organisationen auf dem Gebiet von Werbung und Marketingservices. Weitere Informationen über R/GA gibt es auf der Website www.rga.com sowie auf Facebook und Twitter.

Kontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Koeln

0221 92 42 81 40

info@forvision.de

http://www.forvision.de

Bildquelle: @R/GA