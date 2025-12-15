Quocirca-Marktbericht für Managed Print Services 2025: Konica Minolta baut seine Führungsposition weiter aus

Kostendruck aufgrund geopolitischer Unsicherheiten als zentrale Herausforderung im Druckmanagement

Langenhagen, 15. Dezember 2025

Konica Minolta konnte nicht nur zum fünften Mal in Folge seine Führungsposition im jährlichen Marktbericht für Managed Print Services (MPS) des Analystenhauses Quocirca verteidigen, sondern seine Position im aktuellen Report sogar weiter ausbauen. Für den Quocirca-Bericht wurden 400 Organisationen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den USA befragt. Dabei wurden ihre Herausforderungen und Prioritäten im Druckmanagement sowie ihre Einschätzung zur Rolle von MPS in der digitalen Transformation untersucht.

Kosteneffizienz und Sicherheit stehen im Mittelpunkt

Laut Quocirca zählen vor allem die Kostenkontrolle (41 %) und die Reduzierung der Ausgaben für lokale Druckserver (37 %) zu den großen Herausforderungen im Printbereich. Hinzu kommen Sicherheitsaspekte wie der Schutz von Druckprozessen in hybriden Arbeitsumgebungen (38 %) sowie Schulungen zum Thema Drucksicherheit (35 %).

Workflow-Integration als Schlüssel zur Digitalisierung

Laut der Untersuchung stehen für das kommende Jahr folgende Prioritäten im Vordergrund:

bessere Integration von Druck- und Scan-Workflows (28 %)

Reduktion des Druckvolumens (26 %)

Sicherheitslösungen (25 %)

Der Bericht betont: „Gerade der Aspekt der Workflow-Integration unterstreicht die wachsende Bedeutung von Anbietern für MPS als Wegbereiter für die Digitalisierung und als ersten Schritt zur Automatisierung von Geschäftsprozessen.“

MPS als Motor der digitalen Transformation

Auf die Frage nach ihren Digitalisierungsstrategien stufen 89 % der Befragten MPS als wichtig (46 %) oder sogar sehr wichtig (43 %) ein. Rund 71 % planen, ihre Investitionen in diesen Bereich zu erhöhen. Ihre Ziele sind dabei eine Steigerung der Servicequalität und Verlässlichkeit (jeweils 55 %) sowie eine Reduktion der Kosten für Verbrauchsmaterialien (52 %) und Hardware (50 %).

Quocirca kommt zu folgendem Fazit: „MPS entwickeln sich zunehmend zu einem strategischen Enabler für moderne Arbeitsplatzkonzepte. Sie helfen Unternehmen dabei, ihre Druckinfrastruktur zu modernisieren, Kosten zu senken, Sicherheitsstandards zu erhöhen und die Anforderungen hybrider Arbeitsmodelle zu erfüllen.“

Konica Minolta überzeugt durch den Fokus auf Kosten, Sicherheit und Workflow-Automatisierung

Quocirca hebt das umfassende Digital-Workplace-Portfolio von Konica Minolta als besondere Stärke hervor. Dieses umfasst neben Managed Print und Workflow Automation auch Lösungen für Information Management, Business Process Services, Business Intelligence sowie Managed IT-Services.

„Konica Minolta hat seine Führungsposition im Quocirca-Marktbericht 2025 weiter ausgebaut“, heißt es im Report. „Das Unternehmen investiert kontinuierlich in seine MPS-Angebote, um umfassende Druck- und Dokumentenmanagementlösungen über die Cloud, zentrale Steuerung und effiziente Kostenkontrolle bereitzustellen – mit einem weltweit einheitlichen Portfolio und erweitertem Fokus auf KI-gestütztes Informationsmanagement.“ Zudem betont Quocirca den systemweiten Ansatz von Konica Minolta zur Absicherung von Druck- und Dokumenteninfrastrukturen.

Effiziente Kostenkontrolle durch KI und transparente Preismodelle

Ein weiterer Pluspunkt: Konica Minolta nutzt KI in seiner Cloud-basierten OPS-Plattform (Optimized Print Services), um Verbrauchsmaterialien automatisiert zu überwachen, Wartungsbedarf frühzeitig zu erkennen und Nachbestellungen „just-in-time“ auszulösen. Diese datengestützte Steuerung reduziert Betriebskosten, vermeidet Ausfallzeiten und steigert die Gesamteffizienz des Kunden.

Sicherheit ist fester Bestandteil aller Lösungen

Mit der cloudbasierten Sicherheitsplattform Shield Guard bietet Konica Minolta eine Lösung, die den Sicherheitsstatus jedes Geräts kontinuierlich überwacht, Abweichungen erkennt und diese in Echtzeit behebt. Die Plattform ist vollständig in alle Produkte und Services integriert.

Workflow-Automatisierung treibt Digitalisierung voran

Quocirca beschreibt Konica Minolta außerdem als führenden Anbieter für die Integration von Druck-, Scan- und Digitalprozessen. Mit Lösungen wie SafeQ oder „Workplace Pure” lassen sich papierbasierte Abläufe effizient in bestehende IT-Systeme integrieren und automatisieren. So werden höhere Produktivität, weniger Fehlerquellen und durchgängig digitale Prozesse erreicht.

Ole Maaz, Head of International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe, betont: „Wir sind stolz, unsere Führungsposition zum fünften Mal in Folge behauptet zu haben. Die Auszeichnung von Quocirca bestätigt, dass unsere Managed Print Services exakt auf die wichtigsten Kundenanforderungen einzahlen: Kosteneffizienz, Sicherheit und effiziente Workflow-Automatisierung. Durch den Einsatz von Cloud- und KI-Technologien schaffen wir nachhaltigen Mehrwert und unterstützen Unternehmen aktiv bei ihrer digitalen Transformation.“

