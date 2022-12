Qumulo-Gründer kehrt in leitender Position in das Unternehmen zurück

München, Deutschland, 13. Dezember 2022: Qumulo, die radikal einfache Möglichkeit, Daten im Exabyte-Bereich überall zu verwalten, gab heute bekannt, dass einer der Unternehmensgründer, Aaron Passey, in das Unternehmen zurückgekehrt ist. In seiner neuen Rolle wird Passey ein integraler Bestandteil des technischen Führungsteams sein und eng mit Chief Technology Officer Kiran Bhageshpur zusammenarbeiten.

„Nur wenige können von sich behaupten, an vier unterschiedlichen, verteilten Datenspeicherprodukten gearbeitet zu haben, und es ist wunderbar, ihn wieder in unserem Team zu haben“, so Bhageshpur. „Er hat mich immer als unerschrockener und einfallsreicher technischer Leiter beeindruckt, und sein Fachwissen und seine Vision werden uns bei der Beschleunigung unserer Produktinnovationen eine große Hilfe sein.“

Als Visionär der Branche gründete Passey zusammen mit Peter Godman und Neal Fachan im Jahr 2012 Qumulo mit dem gemeinsamen Ziel, das Datenmanagement für Kunden zu vereinfachen. Er hat die Richtung des Unternehmens, des Produkts sowie der Technologie maßgeblich mitgestaltet. Qumulo läutet nun die nächste Ära unstrukturierter Daten ein. Nach einem rekordverdächtigen Ergebnis im Geschäftsjahr 2022 baut Qumulo sein Führungsteam strategisch aus und besetzt Rollen, die Qumulos Wachstum vermittels Kunden, Partnern und technischen Innovationen vorantreiben sollen.

„Es fühlt sich wie eine wahre Heimkehr an, und ich freue mich darauf, wieder Teil des Teams zu sein, das ich vor mehr als einem Jahrzehnt gegründet habe“, so Passey. „Im Kontext eines großartigen Führungsteams, zufriedener Kunden und felsenfestem Code – wie könnte ich da nicht wieder einsteigen? Ich freue mich darauf, die Dinge auf die nächste Stufe zu heben.“

Qumulo ist der Marktführer im Bereich „Software-Defined File-Storage“ und unterstützt datengestützte Transformationen. Die hochleistungsfähige „Filedata-Plattform“ bietet eine erhebliche Vereinfachung des Datenmanagements in hybriden Umgebungen – mit dynamischer Skalierbarkeit, Echtzeit-Analysen und einem fortschrittlichen API. Fortune-500-Unternehmen, globale Film- und Animationsstudios sowie einige der größten Forschungseinrichtungen verwalten ihre sämtlichen Filedaten mit Qumulo.

