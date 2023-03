Qualität durch Technik

Qualitätsmanagement, technische Voraussetzungen

Qualitätsmanagement ist an viele Faktoren gekoppelt. Die betrifft nicht nur die Abläufe, sondern auch die technischen Voraussetzungen. Genau diese werden zuweilen auch in der Prüfung thematisiert. Deutschlands Schnell-Lernexperte Dr. Marius Ebert zeigt in seinem kostenlosen Schulungsvideo, welche technischen Voraussetzungen für ein gut funktionierendes Qualitätsmanagement erforderlich sind und gibt dabei Tipps für die Beantwortung der Frage.

Die Frage nach den technischen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit das Qualitätsmanagement gut funktioniert, sollte wie alle Prüfungsfragen gedanklich möglichst einfach angegangen werden. Die Strategie lautet deshalb: Einfach denken, vor allem sehr konkret denken und sehr pragmatisch denken.

Gedanklicher Ausgangspunkt: Technik und Maschinen

Übertragen auf die technischen Voraussetzungen bedeutet dies:

-Gute Qualität der Maschinen. Wenn nach „technischen Voraussetzungen“ gefragt wird, führt dies zu der grundlegenden Frage: „Was ist denn Technik?“ Das sind Maschinen. Technik führt gedanklich zu Maschinen, und daraus leitet sich die erste Antwort ab: „Gute Qualität der Maschinen“.

-Neuester Stand der Maschinen: Spinnt man den Gedanken nun weiter, ergibt sich der Folgegedanke, dass Technik sich rasant weiterentwickelt. Daraus ergibt sich die zweite Antwort: „Neuester Stand der Technik“.

-Technische Prüfgeräte: Maschinen können heute viele Dinge besser und schneller als Menschen. Dazu gehört auch, gewisse Dinge zu prüfen. Wenn in hohen Stückzahlen produziert wird und dabei z.B. die Maße geprüft werden müssen. Möglicherweise ist es aus irgendeinem Grund wichtig, dass ein solches Teil, das produziert wird, nicht zu lang oder zu kurz ist. In diesem Fall können und sollten technische Prüfgeräte eingesetzt werden. Denn dies kann ein Mensch so schnell nicht überprüfen.

-CAQ verfügbar: CAQ steht für Computer Aided Quality Assurance. Gemeint ist damit das System, durch das man mit Maschinen prüft, wie eben beschrieben. Die Länge von bestimmten Teilen wird durch eine Maschine überprüft. Wird dies systematisch durchgeführt, ist man bei CAQ, also Qualitätsüberprüfung mit Computerhilfe.

