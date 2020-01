Qualifizierte Wohnungsaulösung bei Max Entsorgung

Natürlich erledigen wir auch, nicht nur die Wohnungsauflösung, sondern auch anfallende Schönheitsreparaturen. Wir führen Arbeiten jeglicher Art durch. Wir tapezieren und streichen die Wände, verlegen Laminat und tätigen auch andere anfallende Arbeiten. Kompletter Service aus einer Hand.

Wir sorgen für eine fachgerechte und umweltschonende Entsorgung aller anfallenden Müllarten.

Qualifizierte Wohnungsaulösung in Berlin & Brandenburg

Wir übernehmen zuverlässig, diskret und sensibel alle Aufgaben rund um das Thema Haushalts- und Wohnungsauflösungen, Entsorgungen und Entrümpelungen. Unsere Haushalts- und Wohnungsauflösungen können Sie gerne von überall in Berlin und Umgebung nutzen.

Wir nehmen uns Wohnungen, Häuser oder auch Zimmern in Seniorenheimen gleichermaßen an. Bei kompletten Wohnungsauflösungen kümmern wir uns natürlich auch um Dachböden, Keller, Garagen, Gartenhäuser, Abstellkammern etc. Es ist uns bewusst, dass es sich bei der Auflösung eines Haushaltes häufig um eine persönliche und emotionale Angelegenheit handelt. Deshalb passen wir uns respektvoll und flexibel nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen an.

Kompetente Mitarbeiter bei Wohnungsauflösungen

Wir sind ein großes und bekanntes Unternehmen in der Wohnungsauflösung in Berlin das schon zahlreiche Wohnungen und Haushalte aufgelöst hat. Entrümpelungen von Haushalten steht bei uns an der Tagesordnung, täglich werden Wohnungsauflösungen im Raum Berlin und Umkreis durchgeführt und besenrein an den Besitzer zurückgegeben.

Qualität, Flexibilität und Diskretion haben hierbei immer den höchsten Wert für uns. Wir können Ihnen gewissenhaft versprechen: Bei unserem kompetenten Team können Sie sich auf einen schnellen, gewissenhaften Dienstleistungen verlassen.