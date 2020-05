Qlik Alerting ermöglicht intelligente Alarmierung direkt über Qlik Sense

Mehr ROI für Analytics durch Schließen der Lücke zwischen Einblicken und Maßnahmen

Qlik, der führende Data-Analytics-Spezialist, gibt die allgemeine Verfügbarkeit von Qlik Alerting™, einer intelligenten Alarmierungs-Plattform für Qlik Sense®, bekannt. Diese ermöglicht umsetzbare und zentralisierte Warnmeldungen im Self-Service. Der Vorteil für die Kunden: Sie können Geschäftsdaten proaktiv überwachen und auf der Grundlage von detaillierten Dateneinsichten rechtzeitig entsprechende Maßnahmen ergreifen.

“Qlik Alerting hilft Kunden, über die üblichen Dashboards und Analyse-Anwendungen hinaus einen Informationskreislauf in Echtzeit zu schaffen. Genau dieser wird benötigt, um Maßnahmen genau an dem Zeitpunkt ergreifen zu können, zu dem sie die größte Wirkung entfalten können”, so James Fisher, Chief Product Officer von Qlik. “Mit Qlik Alerting haben unsere Kunden die Möglichkeit, den passiven Datenkonsum hinter sich zu lassen und hin zu einer aktiven Datennutzung zu kommen, um so den Wert ihrer Daten zu steigern.” Dies ist möglich, da die Analyse von Veränderungen an den Daten direkt mit den entsprechenden Alerts und Benachrichtigungen verknüpft werden können und dann an die Anwender oder andere Systeme gesendet werden. Die Kombination von Qlik Data Integration, Qlik Data Analytics und jetzt Qlik Alerting will

den Kunden einen vollständigen intelligenten Daten-Lebenszyklus bieten, der Maßnahmen vorantreibt.

Datenanalyse mit Qlik umfasst den gesamten Datenlebenszyklus

Unternehmen versuchen, die Entwicklung ihres Unternehmenswertes mit Daten zu beschleunigen. Die Herausforderung dabei ist, dass sich diese Daten ständig verändern und kritische Einsichten oft erst erkannt werden, wenn es schon zu spät ist. Mit der Qlik Alerting-Plattform bietet Qlik die Möglichkeit, datengesteuerte Warnmeldungen in Echtzeit für sofortige Maßnahmen zu liefern – und dies genau zu dem Zeitpunkt und an dem Ort, an dem sie den größten Einfluss auf die Geschäftsergebnisse haben. Die moderne Datenanalyse mit Qlik umfasst den gesamten Datenlebenszyklus, von der Datenvorbereitung und -integration (Qlik Data Integration) über KI-gesteuerte Erkenntnisse (Qlik Sense) bis hin zur gemeinsamen Nutzung und Operationalisierung der Ergebnisse (Qlik Alerting).

Im Gegensatz zu einfachen Benachrichtigungen, die auf Visualisierungen basieren, nutzt Qlik Alerting die assoziative Engine von Qlik, um kontextbezogene Alerts entlang des gesamten Datenbestands zu liefern und Geschäftsanwendern zeitnahe Einblicke zu verschaffen, wenn sie handeln müssen. Qlik Alerting umfasst ausgefeilte Alerting-Kriterien, die unter anderem auf fortschrittlichen statistischen Berechnungen und Trends, Vergleichen und prozentualen Veränderungen, verschachtelter Logik oder Drill-in-Dimension-Funktionen basieren. Qlik Alerting bietet sowohl Self-Service-Benachrichtigungen als auch zentral verwaltete, unternehmensweite Benachrichtigungen, die per E-Mail und mit einer speziellen mobilen Anwendung zugestellt werden. Dies steigert den Wert, indem es den Kunden ermöglicht, nach Ausnahmen zu verwalten. Zudem lässt sich die “Dashboard-Müdigkeit” verringern, indem Qlik Alerting die Benutzer direkt zu den relevanten Dashboards und Analysen mit der richtigen Auswahl für Folgemaßnahmen und Aktionen führt.

In Zukunft werden verbesserte Warnfunktionen über APIs auch in Workflow- und Roboter-Prozessautomatisierungslösungen (RPA) integriert werden können, um den Wert der Kundendaten weiter zu steigern. Ebenso werden “prozessbasierte Warnmeldungen vor Ort” möglich sein, bei denen beispielsweise ein Einzelhändler einen regionalen Manager automatisch auf Performance-Einsichten aufmerksam machen kann, sobald diese Informationen an dessen Filiale eintreffen.

Über Qlik

Qlik® hat eine Vision: eine datenkompetente Welt, in der jeder Daten nutzen kann, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und auch schwierigste Probleme und Herausforderungen zu lösen. Nur Qlik bietet End-to-End- sowie Echtzeit-Lösungen für Datenintegration und -analyse an. Sie unterstützen Organisationen dabei, in ihre Daten einzutauchen und diese in echten Geschäftswert zu transformieren. Qlik hilft Unternehmen, mit Daten führend zu sein, um das Kundenverhalten besser zu verstehen, Geschäftsprozesse neu zu erfinden, neue Umsatzquellen zu erschließen und Risiko und Ertrag in Einklang zu bringen. Qlik ist in mehr als 100 Ländern tätig und unterstützt über 50.000 Kunden auf der ganzen Welt.

Neueste Informationen rund um Qlik für die DACH-Region finden Sie auch auf Twitter sowie auf YouTube oder Sie abonnieren die Neuigkeiten auf XING.

© 2020 QlikTech International AB. Alle Rechte vorbehalten. Qlik®, Qlik Sense®, QlikView®, QlikTech®, Qlik Cloud®, Qlik DataMarket®, Qlik Analytics Platform®, Qlik NPrinting™, Qlik Connectors™, Qlik GeoAnalytics™ und die QlikTech-Logos sind eingetragene Warenzeichen von QlikTech International AB und wurden in zahlreichen Ländern registriert. Alle anderen hier verwendeten Marken und Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

