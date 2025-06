PSI Transcom zeigt auf dem UITP Summit digitale Lösungen für den Bahn- und Busbetrieb und für automatisierte Depots

Berlin, 05. Juni 2025 – Die PSI Transcom GmbH nimmt vom 15. bis 18. Juni 2025 am UITP Global Public Transport Summit in Hamburg teil – der weltweit führenden Fachmesse für nachhaltige urbane Mobilität. Unter dem Motto „Richtungsweisende Impulse für den Nahverkehr“ präsentiert das Berliner Softwareunternehmen am Stand A 3542 Systeme für einen digital vernetzten und effizienten öffentlichen Personennahverkehr.

Bahnverkehre ganzheitlich steuern

Ein zentrales Highlight des Messeauftritts ist das integrierte Train Management System PSItraffic/TMS. Es bildet sämtliche Prozesse des Bahnbetriebs digital ab – von der Netzmodellierung über die Disposition bis zur Simulation komplexer Betriebsszenarien.

Fahrgastflüsse in Echtzeit lenken mit DB Lightgate

Gemeinsam mit der S-Bahn Hamburg wird die Lösung DB Lightgate vorgestellt. Das System erfasst in Echtzeit die Menge der Fahrgäste in den einzelnen Wagen und visualisiert diese übersichtlich und farbcodiert auf den Anzeigern am Bahnsteig. Fahrgäste können dadurch schon vor der Einfahrt des Zuges erkennen, in welchem Wagen noch freie Plätze zur Verfügung stehen. Dies verkürzt Haltezeiten und steigert die Pünktlichkeit. Die Daten werden in der Disposition mittels KI weiterverarbeitet und bilden die Basis für eine bessere Fahrplangestaltung in der Zukunft.

Depotprozesse intelligent automatisieren

Darüber hinaus stellt PSI Transcom ihr Depot Management System vor, das Verkehrsbetrieben eine intelligente Disposition ihrer Busflotten ermöglicht. Hierbei liegt der Fokus der Innovation auf der vollständigen Depotautomatisierung, die es ermöglicht, dass sich Fahrzeuge künftig autonom auf dem Betriebshof bewegen können. Ziel ist es, die Fahrerinnen und Fahrer von Arbeiten im Depot zu entlasten, damit sie für Fahrgastfahrten zur Verfügung stehen.

Digitale Lösungen im Live-Betrieb erleben

„Der UITP Summit bringt globale Innovationen und Strategien für die urbane Mobilität an einem Ort zusammen. Wir freuen uns, unsere Produkte zu präsentieren, die heute schon konkrete Antworten auf die Herausforderungen von morgen geben. Digitale Systeme wie PSItraffic ermöglichen es Verkehrsunternehmen, Betrieb und Infrastruktur ganzheitlich zu steuern – und damit Effizienz, Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit im ÖPNV entscheidend zu verbessern“, ergänzt Torsten Vogel, Geschäftsführer der PSI Transcom GmbH.

Die Besucherinnen und Besucher des PSI Transcom-Stands erleben die Systeme live anhand praxisnaher Use Cases – von der Fahrgastlenkung über Energieeffizienz bis zur Automatisierung komplexer Betriebsabläufe.

Über PSI Transcom

Die PSI Transcom GmbH ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Verkehrsunternehmen im öffentlichen und schienengebundenen Personennahverkehr. Mit ihren Produkten unterstützt PSI Transcom ihre Kunden bei der Digitalisierung und Optimierung von Betriebsprozessen – für eine nachhaltige und effiziente Mobilität.

Weitere Informationen finden Sie unter www.psitranscom.de.

Kontakt

PSI Transcom GmbH

Susanne Renner

Marketing Manager

Dircksenstraße 42-44

10178 Berlin

Deutschland

Tel. +49 162 137 28 58

E-Mail: srenner@ptcweb.de