Prosmap bringt Ordnung in komplexe Medizintechnik-Prozesse – dokumentensicher, revisionsfest und vollständig nachvollziehbar

Viele Medizintechnik-Hersteller stehen vor wachsenden Herausforderungen: verstreute Dokumente, unklare Versionen und hoher Aufwand bei Audits. Prosmap verbindet erstmals alle produktrelevanten Dateien in einem durchgängigen digitalen Faden – vom ersten Entwurf bis zur fertigen Einheit. Automatisierte Revisionen, klare Freigaben und eine unveränderbare Ablage schaffen maximale Transparenz und Compliance im gesamten Produktlebenszyklus.

In der Medizintechnik sorgen verstreute Dokumente und unklare Versionierungen für erhebliche Herausforderungen: Zeitverluste bei Audits, Risiken in der Rückverfolgbarkeit und Komplikationen bei regulatorischen Anforderungen. Viele Hersteller kämpfen mit fragmentierten Systemen, in denen Produktinformationen, Revisionen und Freigaben über QMS, MES oder Excel verteilt sind. Prosmap löst diese Probleme mit einem integrierten Dokumentenmanagement, das bestehende Systeme ergänzt und Dokumente direkt in Entwicklungs- und Produktionsprozesse einbindet.

Die Medical Product Platform Prosmap schafft einen digitalen Faden, der alle relevanten Dokumente – von der Erstellung bis zur Fertigung – zentral und revisionssicher verknüpft. Final freigegebene Dateien werden eindeutig mit Hardware-Komponenten, Seriennummern und Einheiten assoziiert, um eine lückenlose Transparenz zu gewährleisten. Automatisierte Konsistenzprüfungen, intelligente Suchfunktionen und sichere Freigaben via passwortgeschützter Links minimieren Medienbrüche und sorgen für auditfeste Prozesse, die den gesamten Produktlebenszyklus abdecken.

Durch die Integration wird Prosmap zur Single Source of Truth: Jede Änderung erzeugt automatisch eine neue Revision mit vollständigem Audit-Trail, und unveränderbare Speicherung nach Freigabe verhindert nachträgliche Manipulationen. Dies reduziert nicht nur die Time-to-Market, sondern stärkt auch die Compliance bei UDI-Kennzeichnung und Nachverfolgbarkeit. Besonders für KMU und OEMs bietet die Plattform skalierbare Lösungen, die mit Portfolios und Projekten wachsen.

„Prosmap macht Dokumentenmanagement zu einem strategischen Vorteil: Es verbindet Teams, schützt vor Fehlern und optimiert Workflows, ohne bestehende Systeme zu ersetzen“, betont Adrian Hanrath, Product Owner von Prosmap. Die Lösung unterstützt Medizintechnik-Hersteller, Qualitätsverantwortliche und Produktionsteams bei der Bewältigung komplexer Dokumentations-Anforderungen.

Prosmap ist eine Marke der biobedded systems GmbH mit Sitz in Gladbeck. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Medizintechnik begleitet das Unternehmen Hersteller vernetzter Medizingeräte (IoMT) von der Produktidee bis zur Marktreife. Prosmap wurde speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt – als SaaS-Lösung, die Entwicklung, Verwaltung und Überwachung von medizintechnischen Geräten vereint, bestehende Systeme integriert und regulatorische Anforderungen effizient unterstützt.

Als nach EN ISO 13485 zertifizierter Partner verbindet biobedded systems tiefes technisches Know-how in Software-, Firmware- und Hardwareentwicklung mit einem hohen Anspruch an Sicherheit, Qualität und Zukunftsfähigkeit – mit dem Ziel, die digitale Transformation in der Medizintechnik aktiv zu gestalten.

