Proske holt Patric Weiler als Director Strategy & Innovation an Bord

Am 1. Oktober ist Patric Weiler, MBA, als Director Strategy & Innovation bei der Agentur Proske an Bord gegangen. Proske ist weltweit anerkannt als Spezialist für Strategische Meeting Management Programme (SMMP). Besondere Aufmerksamkeit wurde Proske mit der Markteinführung der Virtual Venue Plattform im Frühjahr 2020 zuteil, mit der Meetings und Events real-time in einer virtuellen Umgebung stattfinden können.

Patric Weiler (50) ergänzt das 80-köpfige Team der Agentur mit Sitz in Rosenheim, München und New York mit seiner Expertise in den Bereichen Strategische Kommunikation und Digitale Transformation. Künftig wird er gemeinsam mit der Geschäftsführung den quantitativen und qualitativen Wachstumsprozess des Unternehmens steuern, sowie die Beratungskompetenz und das Portfolio der Agentur strategisch und konzeptionell ausbauen. Zuletzt war Patric Weiler als Senior Director Marketing DACH mit Fokus auf KI und Big Data bei der Agentur Bluefield, München/Amsterdam, tätig.

Seit 1996 ist Patric Weiler in verschiedenen Positionen in der Event- und Kommunikationsbranche tätig. Er startete seine Karriere im Bereich Operations bei der Media! AG. Zuletzt und bis 2003 fungierte er dort als Director of Sales. Mit dem Aufbau der Berliner Filiale war Patric Weiler ebenso betraut wie mit dem Qualitätsmanagement und der Vertriebsleitung sowie mit dem Verantwortungsbereich Concepts & Solutions. Hier zählte der Online-Marktplatz-Anbieter Ebay zu den ersten Kunden.

Als CEO und Head of Sales & Marketing bei der Agentur 7th Sense in München und Berlin entwickelte er von 2003 bis 2011 digitale und nicht digitale Kommunikationsprojekte und -Kampagnen für Kunden wie SAP, Sony Pictures, Mercedes, Siemens, OBI, Gruner & Jahr und das Goethe Institut.

Nach seinem Wechsel im Jahr 2011 zu American Express Global Business Travel in München/Frankfurt bekleidete er verschiedene Positionen im Unternehmen, zuletzt und bis 2017 als Deputy Country Head Meetings & Events und Head of Strategy. Als Head of Sales & Marketing wechselte Patric Weiler 2017 in die Energiebranche bei PGNiG Supply & Trading, dem westeuropäischen Ableger des global tätigen osteuropäischen Konzerns und zeichnet sich für dessen Neupositionierung verantwortlich.

Darüber hinaus ist er seit 2003 freiberuflich als Dozent für verschiedene Hochschulen und Akademien, sowie als Keynote Speaker bei Events und Konferenzen tätig. Seine Schwerpunktthemen sind Marketing & Kommunikation, Digitale Transformation & Künstliche Intelligenz, sowie Leadership & Strategie.

Patric Weiler: „Proske ist ein Blue Chip in der Veranstaltungsbranche und hat mit der Entwicklung und Einführung der Virtual Venue Plattform weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Ich freue mich, gemeinsam mit einem kreativen Team dieses innovative Servicespektrum noch weiter nach vorn bringen zu können.“

Bildunterschrift: Patric Weiler (Foto: Proske)

Proske GmbH

Die Proske GmbH bietet seit 1986 maßgeschneiderte Lösungen im 360°-Service für Marketing- und Eventmanagement. Zur Expertise zählt die Entwicklung und Implementierung Strategischer Meeting Management Programme (SMMPs) – individuell abgestimmt auf die jeweiligen Ansprüche eines jeden Unternehmens sowie die Durchführung digitaler und nicht digitaler Verunstaltungen national wie international auf sechs Kontinenten.

Jüngster Geschäftszweig des Unternehmens ist die Virtual Venue Plattform. Der virtuelle Veranstaltungsort gibt Kunden die Möglichkeit, Meetings und Events jeglicher Größe und Couleur in Echtzeit zu realisieren. Für die webbasierten Veranstaltungen liefert die Proske GmbH passgenaue Lösungen mit den entsprechenden digitalen und interaktiven Features und der kompletten Logistik.

Die inhabergeführte Eventmanagement- und Marketing-Agentur ist in mehr als 70 Ländern auf sechs Kontinenten tätig und zählt weltweit rund 80 Mitarbeiter, die 16 verschiedene Sprachen sprechen. Die Zentrale der Proske GmbH befindet sich in Rosenheim, weitere Büros unterhält das Unternehmen in München und New York.

Proske GmbH

Dreifaltigkeitsplatz 1A

D-80331 München

Ansprechpartner: Patric Weiler

Telefon: +49 89 54 47 94 81 52

E-Mail: patric.weiler@proske.com

Web: www.proske.com und www.proske-virtual-venue.com