Attraktives Investment in begehrter Lage von Hamburg

Spezial-Fonds ProReal Kapstadtring Hamburg

Mit dem ProReal Kapstadtring Hamburg hat die One Group den ersten Spezial-Fonds aufgelegt. Semiprofessionelle Privatkunden und institutionelle Anleger können in eine attraktive Hamburger Bestandsimmobilie am Kapstadtring 1 investieren. Ein langjähriger Mietvertrag mit numa, einem innovativen Serviced-Apartment-Betreiber und ein im Marktvergleich günstiger Einkaufspreis ergeben ein interessantes Chance-Risiko-Profil.

ProReal Spezial-AIF Hamburg Kapstadtring auf einen Blick:

Spezial-AIF für semiprofessionelle und professionelle Anleger

Mindestzeichnung 200.000 Euro

Günstiger Einkauf 17-fach

Nur 22 Mio. Euro Platzierungsvolumen

15-Jahres-Mietvertrag mit Top-Mieter

Laufende Auszahlungen von 4,5 % – 5,0 % p.a.

Nur 40 % Fremdkapital (Zins 2,39 % p.a. 10 Jahre | 2 % Tilgung)

Upside-Potenzial bei Exit: Verkauf nur zum 17-fachen kalkuliert

Konservative Kalkulation und gleichgerichtete Interessen auf mehreren Ebenen

Bereits jetzt über Prognose liegender Verlauf

Unterlagen anfordern:

https://www.proreal-deutschland.de/spezial-aif/

Das Exklusivangebot ProReal Private 4 richtet sich an semiprofessionelle Investoren. Die attraktive Projektpipeline der SORAVIA, die hohen stillen Reserven dieser und die daraus resultierende hohe Investitionssicherheit machen den ProReal Private so attraktiv. Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistungsstärke der ONE GROUP treffen auf 140 Jahre Immobilien-Knowhow der SORAVIA.

Die Vorteile des ProReal Private 4 auf einen Blick:

Kurze Laufzeit 3,5 Jahre

Attraktive Verzinsung 7 % p.a.

Streuung über mehrere attraktive Neubauvorhaben

Signifikantes Eigenengagement der SORAVIA

Hohe stille Reserven

Nachgewiesene Performance

Vierteljährliche Auszahlung

Geplante Rückzahlung zum 31.12.2026 **

Mindestzeichnung 200.000 €

Hohe Investitionsquote

Unterlagen anfordern:

https://www.proreal-deutschland.de/proreal-private

Wichtiger Hinweis: In Aussicht gestellte Erträge sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb der hier dargestellten Vermögensanlagen bzw. AIF´s ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Emissionsprospekt. Änderungen vorbehalten. Stand: Juli 2022

Seit mehr als 35 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit Bestnoten von den Analysten!

Firmenkontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606

info@proreal-deutschland.de

http://www.proreal-deutschland.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.