Ein exklusiver Kurzläufer-Club-Deal für semiprofessionelle Anleger!

Bei der Emission handelt es sich um einen exklusiven Club-Deal, bei dem Sie in ein einzigartiges Value-Add Objekt auf Mallorca investieren können. Das Besondere: Als Partner fungiert ein institutioneller Luxemburger Spezial-Fonds mit namhaften professionellen Investoren. Ab einer Mindestzeichnungssumme von 200.000 Euro reihen sich die Anleger des ProReal Hospitality Mallorca in diesen renommierten Investorenkreis ein.

Der ProReal Hospitality Mallorca investiert parallel zu dem Spezial-AIF Limestone Amethyst Fund in die Entwicklung und den anschließenden Betrieb des Hotels „Aethos Mallorca“. Dieses hochwertige Objekt in einzigartiger Lage mit direktem Strandzugang in Peguera (liegt am südwestlichen Küstenstreifen von Mallorca) wird derzeit zu einem 5 Sterne Plus-Hotel umgebaut. Die Eröffnung ist für Anfang 2024 geplant. Nach Etablierung des Hotels als Premium-Destination im mallorquinischen Markt ist der Verkauf des Objektes geplant. Unser exklusiver Partner Limestone hat sich auf derartige Investments spezialisiert und mit diesem Investitionsansatz historisch 2-stellige Renditen erzielt.

Investoren des Club-Deals genießen einen bevorrechtigten Zinsanspruch in Höhe von 7,5 % p.a. und partizipieren zusätzlich an Mehrerlösen aus der Veräußerung. Limestone erwartet eine Vermögensmehrung von über 20 % p.a.. Der Hotelmarkt Mallorca ist einer der beliebtesten Tourismus-Märkte überhaupt. Marktstabilisierend kommt das Tourismusrahmengesetz „PIAT“ hinzu, welches seit Juli 2020 eine Bettenobergrenze beschlossen hat. Eine Verknappung der Betten und Aufwertung der Qualität wird damit beabsichtigt. Die Auslastung der Hotellerie lag im Juli 2022 bei 93 % – und damit über dem Niveau von 2019.

Die Highlights:

Exklusiver Club-Deal neben Spezial-Fonds mit renommierten Investoren

Kurze Planlaufzeit von ca. 5 Jahren

Einzigartiges Value-Add Hotelobjekt in bester Lage auf Mallorca

Geringes Fremdkapital (30 % LTC) und fortgeschrittener Projektstatus

Bevorrechtigte Verzinsung in Höhe von 7,5 % p.a. geplant

Endfälliger Gewinnanteil ermöglicht Vermögensmehrung über 20 % p.a.

Mindest-Zeichnungssumme EUR 200.000

Investoren-Vorteile bei Buchungen und Einladung zur Eröffnung Anfang 2024

Begrenztes Volumen von nur 9,3 Mio. EUR

Informationen:

https://www.proreal-deutschland.de/club-deal/mallorca/

Tel. 0800 22 100 22 gebührenfrei

Wichtiger Hinweis Es handelt sich um eine unvollständige, unverbindliche Kurzinformation die ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken dient und keine Anlageberatung darstellt. Sie soll lediglich einen ersten Überblick über das Investitionsangebot geben. Es handelt sich nicht um ein Angebot zum Kauf der dargestellten Emission. Der Erwerb dieser Vermögensanlage, AIF oder Anleihe, ist mit Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

