ProReal Deutschland | ProReal Europa

Exklusives Angebot mit attraktiver Verzinsung und einer kurzen Laufzeit!

Die neue Leistungsbilanz ist da – und sie verzeichnet erneut eine 100 %ige Leistungstreue. 32.000-mal haben Anleger bislang in die ProReal-Serie investiert. Die Konzernmutter SORAVIA verfügt über eine attraktive Projektpipeline von 5,6 Milliarden Euro. Mit Kapitalstärke und mehr als 140 Jahren Erfahrung ist das Wiener Familienunternehmen einer der großen Player am Markt. Die ProReal-Serie verfügt auch in Zukunft über attraktive Investitionschancen und ein besonderes Stabilitätskonzept. Nun bieten wir für unsere Kunden ein exklusives Private Placement mit 6 % Zins und 2,5 Jahren Laufzeit.

Ihre Vorteile:

Kurze Laufzeit 2,5 Jahre

Attraktive Verzinsung

Vierteljährliche Auszahlung

Streuung über mehrere attraktive Neubauvorhaben

Signifikantes Eigenengagement der SORAVIA

Nachhaltiges Investment

Hohe stille Reserven

Nachgewiesene Performance

Hohe Investitionsquote

Top-Leistungsbilanz (100 % Erfüllung seit 2012)

Seit mehr als 35 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit Bestnoten von den Analysten!

