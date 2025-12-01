proLogistik Group: Katharina Grasser zur neuen CFO ernannt

Katharina Grasser ist studierte Betriebswirtin und verfügt über umfassende Erfahrung in der Software-, Technologie- und Private-Equity-Branche. Ihre Karriere begann bei der Nordenia International AG, bevor sie 2015 zur Eucon Group wechselte und dort verschiedene Schlüsselpositionen im Finanzbereich übernahm. 2021 wurde sie in die Geschäftsführung berufen und verantwortete dort als Group CFO die gesamte Finanzsteuerung. Zuletzt war sie als CFO der F24 Group tätig, einem SaaS-Anbieter für Krisen- und Incident Management.

In ihrer neuen Rolle bei der proLogistik Group übernimmt Grasser die Gesamtverantwortung für das Finanzmanagement, das Risikomanagement sowie die strategische Finanzplanung der Unternehmensgruppe. Darüber hinaus wird sie eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie spielen – mit besonderem Fokus auf Digitalisierung, Effizienzsteigerung, nachhaltige Investitionen und die weitere Professionalisierung der Finanzprozesse.

„Mit Katharina Grasser gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin, die nicht nur tiefes Finanz- und Software-Know-how mitbringt, sondern auch die Erfahrung, Unternehmen in Wachstums- und Transformationsphasen erfolgreich weiterzuentwickeln“, sagt Jörg Sänger, CEO der proLogistik Group. „Sie wird maßgeblich dazu beitragen, unsere strategischen Ziele zu erreichen und die finanzielle Stärke der Gruppe langfristig zu sichern.“ Quelle: proLogistik Group