In der Phase der Existenzgründung ist der Blick auf Zahlen entscheidend. Wer als Gründer wirtschaftlich erfolgreich sein will, kommt um eine fundierte Buchhaltung und präzise Kalkulation nicht herum. Genau hier setzt das AVGS-Coaching des Institut Wupperfeld an: Mit einem umfassenden Beratungs- und Schulungsangebot, das auch die Themen Buchhaltung und Kalkulation gezielt abdeckt.

Das AVGS-Coaching – gefördert durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter – bietet angehenden Unternehmern nicht nur strategische Unterstützung beim Aufbau ihrer Selbstständigkeit, sondern auch konkrete Hilfestellung bei kaufmännischen Grundlagen. Denn viele scheitern nicht an der Idee, sondern an der Umsetzung – insbesondere an fehlendem Finanzwissen.

Das Institut Wupperfeld hat sich auf praxisorientierte Existenzgründungsberatung spezialisiert und integriert dabei bewusst auch Module zur Buchführung, Kalkulation und Kostenstruktur. Ziel ist es, den Teilnehmenden nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern sie auch befähigen, ihre Finanzplanung eigenständig, korrekt und realitätsnah umzusetzen.

Warum Buchhaltung und Kalkulation so entscheidend sind:

Transparenz schaffen: Wer seine Finanzen versteht, kann bessere Entscheidungen treffen.

Liquidität sichern: Nur mit einem klaren Blick auf Einnahmen und Ausgaben lässt sich Zahlungsfähigkeit erhalten.

Preise richtig kalkulieren: Fehlkalkulation führt häufig zu Verlusten oder nicht wettbewerbsfähigen Preisen.

Gesetzliche Anforderungen erfüllen: Die Buchhaltung ist nicht nur eine organisatorische Pflicht, sondern auch Grundlage für Steuererklärungen, Förderanträge und Bankgespräche.

Im Rahmen des AVGS-Coachings können Teilnehmer beim Institut Wupperfeld gezielt in diese Themen einsteigen – individuell, verständlich und praxisnah. Wer darüber hinaus tiefer in die Materie eintauchen möchte, profitiert von ergänzenden Buchhaltungskursen, die speziell auf Gründer, Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen zugeschnitten sind.

Vorteile des Angebots:

Kostenübernahme durch AVGS möglich

Individuelles Einzelcoaching mit Fokus auf Rechnungswesen

Praxiserprobte Tools und Vorlagen zur direkten Anwendung

Unterstützung bei der richtigen Buchhaltung-Software

Das Institut Wupperfeld begleitet Gründer auf dem Weg in die Selbstständigkeit – mit einem klaren Fokus auf unternehmerisches Denken und finanzielle Stabilität. Eine durchdachte Kalkulation und solide Buchführung sind dabei keine Nebensache, sondern das Fundament für nachhaltigen Erfolg.

Gesprächstermin vereinbaren: https://termine.iw-beratung.de.