Proctocom 2024: RDG stellt neue einheitliche Empfehlungen für LHP-Laserbehandlung von Hämorrhoiden vor

Die im November veröffentlichten Empfehlungen der LHP Recommendation Development Group (RDG) werden weltweit zur weiteren Vereinheitlichung und Verfeinerung der von biolitec entwickelten Laserhämorrhoidoplastie (LHP) beitragen.

Jena, 12.12.2024 – Die LHP® Recommendation Development Group (RDG) hat am 23. November 2024 ihre Empfehlungen für ein standardisiertes LHP®-Verfahren veröffentlicht.1 Die Gruppe setzt sich zusammen aus 49 Chirurgen mit Erfahrung in der Anwendung der von biolitec® entwickelten Laser-Hämorrhoidoplastie – kurz LHP® – zur minimal-invasiven Behandlung von Hämorrhoiden. Die Empfehlungen zielen darauf ab, die Sicherheit und Wirksamkeit dieser innovativen Methode zu verbessern.

Auf der diesjährigen Proctocom in Dubai, dem von biolitec jährlich veranstalteten internationalen Kongress für Laseranwendungen in der Proktologie, präsentierte Prof. Dr. Ambe den in 21 Empfehlungen dargelegten Konsens der RDG, der jetzt auch öffentlich verfügbar ist. Für 16 Empfehlungen erzielte die Expertengruppe sogar einen besonders starken Konsens von über 85 % Zustimmung. Die Idee zur Standardisierung des LHP-Verfahrens wurde auf der Proctocom 2023 in Spanien gefasst.

LHP® hat sich in den letzten Jahren als vielversprechende Alternative zu herkömmlichen chirurgischen Eingriffen etabliert. Bei dem Verfahren wird die Laserenergie zentral in den Hämorrhoidalknoten eingeleitet, so dass die Hämorrhoide ihrer Größe entsprechend behandelt werden kann, ohne das Anoderm oder die Schleimhaut zu schädigen. Da im Gegensatz zur konventionellen Chirurgie keine Schnitte nötig sind, können die Patienten im Alltag schnell wieder ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen.

Bislang gab es für die LHP®-Behandlung keine einheitlichen Standards. Das hat sich jetzt geändert mit den RDG-Empfehlungen für alle Aspekte des LHP®-Verfahrens. Diese reichen von den Lasereinstellungen und den präoperativen Vorbereitungen bis hin zu den Strategien während der Operation und der Nachsorge. Dieser kohärente neue Rahmen wird weltweit in der klinischen Praxis Berücksichtigung finden und die LHP®-Technik so nicht nur standardisieren, sondern auch zu ihrer Verfeinerung beitragen.

Die Empfehlungen wurden anhand des Delphi-Prozesses entwickelt, bei dem die teilnehmenden Experten anonym Fragen zum relevanten Thema beantworten, ihre Antworten dann anhand einer Zusammenfassung der Gruppenergebnisse überdenken und so nach mehreren Runden einen Konsens erreichen.

Patienten mit Hämorrhoidalleiden sollten die Möglichkeiten, die LHP® in ihrem konkreten Fall bietet, mit ihrem behandelnden Arzt besprechen, um zu klären, ob die Therapie für sie in Frage kommt. Mehr über LHP® erfahren Sie auf www.biolitec.com.

1) LHP Recommendation Development Group: Best clinical practice recommendations for the management of symptomatic hemorrhoids via laser hemorrhoidoplasty: the LHP recommendations; Tech Coloproctol; 23. November 2024; 29 (1):2. doi: 10.1007/s10151-024-03022-1

Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich minimal-invasive Laseranwendungen und bietet im Bereich der Photodynamischen Therapie (PDT) die lasergestützte Behandlung von Krebserkrankungen mit dem in der EU zugelassenen Medikament Foscan® an. Die biolitec® hat sich seit 1999 vor allem auf die Entwicklung von neuen minimal-invasiven, schonenden Laserverfahren konzentriert. Der einzigartige LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. In der Proktologie bietet die biolitec® eine maximal schließmuskelschonende Therapie für Analfisteln als auch Behandlungsformen für Hämorrhoiden und Steißbeinfisteln an. In der Urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) auf Blasentumoren erweitert. Speziell für die mobile Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und Pneumologie, Ästhetik sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Ganz neu ist die gewebeerhaltende biolitec® Laser-Methode ThyLA bei einer gutartig vergrößerten Schilddrüse. Weitere Informationen unter www.biolitec.de

