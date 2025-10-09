Princess Cruises stellt neues US-Westküsten-Programm vor – Acht Schiffe in der Saison 2027/28 im Einsatz

München — Princess Cruises (www.princesscruises.de) hat soeben das neue US-Westküsten-Programm für die Saison 2027/28 veröffentlicht. Die amerikanische First Class-Reederei setzt dabei acht Schiffe ein, darunter auch die erst vor wenigen Tagen in Dienst gestellte Star Princess.

Passagiere erwartet ein breites Angebot an unterschiedlich langen Kreuzfahrten (vier bis 16 Nächten) – von kurzen West Coast Getaways bis hin zu mehr als zweiwöchigen Reisen zu den Inselwelten Hawaiis.

Wählen können Princess-Gäste dabei unter den Abfahrtshäfen Los Angeles, San Francisco und Vancouver (Kanada). Von dort aus geht es auf 15 verschiedenen Routen zu 20 Zielen in drei Ländern.

Die Discovery Princess führt dabei während der gesamten Saison einwöchige Roundtrips entlang der mexikanischen Riviera ab/bis L.A. durch. Die „Stadt der Engel“ ist auch Startpunkt für die Crown Princess auf ihren Kreuzfahrten nach Hawaii, entlang der Küste des US-Bundesstaates Kalifornien oder zur Baja California. Ab San Francisco setzt die Ruby Princess u.a. Kurs auf Hawaii, legt darüber hinaus aber auch in Richtung Nordwesten des Kontinents ab.

An der Westküste Kanadas und der USA wird sich im Oktober 2027 auch die Star Princess zeigen. Das neue Flaggschiff der Reederei unternimmt eine einwöchige Cruise von Vancouver nach Los Angeles mit einem Über-Nacht-Aufenthalt in San Francisco.

Neben diesen klassischen Kreuzfahrten bietet Princess zusätzlich eine Reihe von Kurz- und Festtagsreisen an. So enthält das Programm ebenfalls fünf- und sechstägige Trips ab Los Angeles oder San Francisco mit Stopps in San Diego oder Santa Barbara. Zu Weihnachten und Silvester sind Rundreisen geplant, auf denen sowohl Hawaii als auch Mexiko angesteuert werden.

Weitere Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

Ansprechpartner für Redaktionen:

INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780

E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de

*******************************

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Ihr folgte Anfang Oktober 2025 mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.