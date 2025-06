Princess Cruises mit umfangreichem Europa-Programm – Reederei bietet 2027 über 200 Kreuzfahrten in der „Alten Welt“

München – Princess Cruises (www.princesscruises.de) wird im Sommer 2027 mit einem umfangreichen Europa-Programm an den Start gehen. So bietet die US-Reederei über 200 Kreuzfahrten in den Gewässern der „Alten Welt“. Darunter finden sich auch zwei zweiwöchige Reisen anlässlich der totalen Sonnenfinsternis am 2. August, die sowohl an Bord der Enchanted Princess (ab/bis Civitavecchia/Rom), als auch auf der Sky Princess (ab/bis Southampton) erlebt werden kann.

In Summe bietet Princess Cruises eine große Auswahl an Mittelmeer-Fahrten mit einer Dauer von sieben bis 42 Nächten. Der jeweilige Start erfolgt dabei von insgesamt sechs Häfen, darunter Barcelona, Istanbul und Triest. Angesteuert werden Reiseziele im gesamten Mittelmeerraum wie die griechischen Inseln, die Türkei, Italien und Kroatien.

Aber auch Nordeuropa ist einmal mehr Ziel der Princess-Flotte. Mit 13 einzigartigen Reiserouten bietet das Unternehmen auch hier eine breite Palette. Beispielsweise an Bord der Majestic Princess, die zu zweiwöchigen Reisen nach Island und Norwegen aufbricht. Noch mehr nordische Länder läuft die Caribbean Princess während ihrer zwölf Nächte dauernden Kreuzfahrten ab/bis Kopenhagen an. Die Ziele lauten Norwegen, Dänemark, Schweden sowie Finnland, Estland, Litauen und Lettland.

Insgesamt stehen 108 Reiseziele in 31 Ländern auf den Routenplänen der Princess-Schiffe. Passagiere haben dabei die Möglichkeit, 105 UNESCO-Welterbestätten zu besuchen. So können sie entlang des Giant’s Causeway im Norden Irlands spazieren, den Petersdom im Vatikan bewundern oder im Vereinigten Königreich den prähistorischen Steinkreis von Stonehenge erkunden.

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Im Herbst 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.