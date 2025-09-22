Pressekonferenz mit Peter Maffay zum Kindermusical ANOUK

Magisches Abenteuer für Familien und Schulklassen kommt ins Essener GOP Varieté-Theater



Essen. Das gefeierte Kindermusical ANOUK nach den Kinderbuch-Bestsellern von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay kommt Ende des Jahres ins GOP Varieté-Theater Essen und lädt im Oktober zur Pressekonferenz mit Peter Maffay.



Nach einem fulminanten Premierengastspiel im GOP Varieté-Theater Hannover mit über 20.000 begeisterten Besucher*innen war ANOUK auf großer Tournee durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Norditalien. Im Dezember 2025 kommt das Musical als Ensuite-Produktion nach Essen und lädt Familien und Schulklassen zu einem besonderen Theatererlebnis ein.



Eine fantasievolle Welt voller Abenteuer!



ANOUK entführt große und kleine Entdecker in eine fantasievolle Welt voller Abenteuer, in der alles möglich scheint. Mit ihren Charakteren und faszinierenden Schauplätzen beflügelt die Bühnenadaption die Vorstellungskraft und stärkt den Glauben an die Kraft der Träume.

Das Musical wurde vom Musiker Peter Maffay und seiner Frau, der Kinderbuchautorin Hendrikje Balsmeyer, geschrieben – inspiriert von ihrer eigenen Tochter Anouk.



Das Spielbuch stammt aus der Feder von Georg Veit und Hendrikje Balsmeyer, während Peter Maffay und sein Team für die musikalische Gestaltung verantwortlich sind. Als Herzstück des Musicals stehen zehn mitreißende und niveauvolle Kinderlieder von Peter Maffay & Freunden, die zum Großteil eigens für diese Produktion komponiert werden und zur einzigartigen Atmosphäre beitragen.



Ein Erlebnis für Groß und Klein



Sechs Schauspieler*innen schlüpfen in 15 verschiedene Rollen – begleitet von zehn Liedern, die mal gefühlvoll, mal richtig mitreißend sind. Es gibt auch lustige Mitmachaktionen, bei denen das ganze Publikum mit dabei sein kann. Das macht Spaß – nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen!



Die beeindruckende Inszenierung für Kinder ab vier Jahren umfasst insgesamt 31 Vorstellungen im Vor- und Nachmittagsbereich. Ob als Familienausflug, Schulerlebnis oder einfach als magisches Event – ANOUK berührt, begeistert und bleibt in Erinnerung. Tickets für die Reise voller Fantasie, Spaß und Abenteuer mit Anouk sind ab sofort buchbar.



Bevor sich am 6. Dezember in Essen der Vorhang für ANOUK unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Thomas Kufen zum ersten Mal hebt, lädt das GOP Varieté-Theater Essen zur



Pressekonferenz

“ANOUK – Das Kindermusical”

am Mittwoch, den 8. Oktober 2025 um 14:30 Uhr,

in Anwesenheit von Peter Maffay & Hendrikje Balsmeyer



Akkreditierungen bitte bis zum 26. September 2025 unter https://www.variete.de/essen/einladung-presse



ANOUK – Das Kindermusical

Nach den Kinderbuch-Bestsellern

von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay

Text: Georg Veit & Hendrikje Balsmeyer

Musik: Peter Maffay & Freunde



Ein magisches Abenteuer beginnt



Basierend auf der erfolgreichen Buchreihe von Hendrikje Balsmeyer und Peter Maffay entführt diese Bühnenadaption große und kleine Entdecker in eine fantasievolle Welt, in der alles möglich scheint. Die mitreißende Musik von Peter Maffay & Freunden trägt zur einzigartigen Atmosphäre bei und lässt das Publikum in Anouks spannende Abenteuer eintauchen.



Anouk und das Geheimnis der magischen Tür



Anouk ist ein liebenswertes und hilfsbereites Mädchen. Es gibt jedoch eine Sache, die sie überhaupt nicht mag: Schlafengehen! Umso überraschter sind ihre Eltern, als Anouk plötzlich voller Vorfreude ins Bett geht. Was sie nicht wissen: Jede Nacht öffnet sich eine magische Tür zu einer Welt voller Fantasie und Abenteuer.



Anouk begleitet Piraten auf Schatzsuche, meistert Herausforderungen im Dschungel und trifft bunte Charaktere auf dem Jahrmarkt. Sie knüpft neue Freundschaften, hilft anderen Kindern in schwierigen Situationen und entdeckt, dass Mut oft bedeutet, sich den eigenen Ängsten zu stellen. Doch wenn sie am nächsten Morgen von ihren nächtlichen Erlebnissen erzählt, sagen ihre Eltern nur: „Schatz, das hast du alles nur geträumt!“ Aber Anouk ist sich sicher – es war mehr als ein Traum. Und ihre Oma scheint mehr darüber zu wissen…

Freundschaft, Mut und Toleranz im Mittelpunkt



ANOUK ist mehr als nur eine mitreißende Geschichte – es vermittelt spielerisch Werte, die Kinder stärken und sie zum Nachdenken anregen. Freundschaft, Mut und Toleranz stehen im Mittelpunkt des Musicals. Anouk zeigt, wie wichtig es ist, für andere da zu sein, neue Wege zu gehen und offen für das Unbekannte zu bleiben.



Lieder, die ins Herz gehen



Die Musik von Peter Maffay & Freunden verleiht dem Musical eine besondere Tiefe. Zehn mitreißende und niveauvolle Kinderlieder, die größtenteils eigens für die Produktion komponiert wurden, begleiten Anouks Abenteuer. Sie erzählen von Mut und Freundschaft, von großen Träumen und kleinen Wundern und lassen das Publikum ganz in die Geschichte eintauchen. Ob gefühlvolle Balladen oder schwungvolle Melodien – die Songs machen ANOUK zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie.



Ein Bühnenbild, das Fantasie zum Leben erweckt



Die Bühnenadaption bleibt den beliebten Kinderbüchern treu und bringt deren Werte durch faszinierende Schauplätze und lebendige Charaktere zum Leben. Das Bühnenbild verbindet traditionelle und moderne Elemente und schafft eindrucksvolle Kulissen für Anouks Abenteuer. Die fantasievollen Kostüme lassen die sechs Darsteller in 15 verschiedene Rollen schlüpfen, während ein durchdachtes Lichtdesign die Handlung unterstreicht und für magische Momente sorgt.



Gemeinsam träumen – gemeinsam helfen



Mit jedem regulär verkauften Ticket werden 50 Cent an die Peter Maffay Stiftung gespendet, die sich seit dem Jahr 2000 für traumatisierte und benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzt. Die Stiftung bietet ihnen Schutzräume und Erholungsorte, an denen sie neue Kraft schöpfen und Vertrauen in sich selbst gewinnen können. ANOUK steht für Werte wie Mut, Freundschaft und Zusammenhalt – genau das, was auch die Stiftung in ihrer Arbeit fördert.





Schulvorstellungen:

Ein besonderes Erlebnis für Kinder

Im Rahmen des Gastspiels werden auch exklusive Schulvorstellungen angeboten. Im Zeitraum 8. – 12. Dezember und 15. – 19. Dezember sind vergünstigte Tickets erhältlich, um möglichst vielen Kindern den Zugang zu diesem besonderen Musical zu ermöglichen.





ANOUK – Das Kindermusical

6.12.2025 – 4.01.2026 (div. Spieltage)

Vorstellungsbeginn:

9 Uhr, 12 Uhr bzw. 10 Uhr, 14 Uhr





Tickets:

für Kinder ab 19,90 €, für Erwachsene ab 23,50 €, für Schulklassen 15 Euro p.P.



für weitere Infos und Tickets unter:

https://www.variete.de/essen/programm/anouk



GOP Varieté-Theater Essen

Rottstr. 30, 45127 Essen

0201 247 93 93

info-essen@variete.de

www.variete.de/essen

_______________________________________________________________

Ansprechpartner für weitere Presseinformationen:

Sabine Herget –Ltg. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,

GOP Varieté Essen GmbH & Co. KG, Rottstr. 30, 45127 Essen,

Tel. 0201 2479312, s.herget@variete.de