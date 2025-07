PRESSEINFO: ReachCon wechselt zu innovativem Konzept für internationale Events in Amsterdam

Die ReachCon GmbH hat ein neues Konzept für die Ausrichtung internationaler Events in Amsterdam entwickelt. Durch innovative Ideen wird die Agentur zu einem Vorreiter im Eventmanagement. Dieser Schritt zeigt, wie ReachCon die Verbindung von Marken mit ihren Zielgruppen weltweit optimiert.

Agentur ReachCon setzt auf internationale Expansion und startet Kundenprojekt in Amsterdam

Die ReachCon GmbH aus Hamburg ist Deutschlands reichweitenstärkste Social Media Agentur und erweitert ab sofort Ihr Netzwerk im europäischen Ausland. So können auch internationale Marken-Kunden aus einer Hand bedient werden, die sonst stets pro Land eine separate Agentur benötigt haben.

Am 21. Juni 2025 verwandelte sich die Niederländische A10 Ringstraße in Amsterdam für das „Op De Ring Festival“ in eine pulsierende Eventfläche. Das Festival war eines der Highlights der 750-Jahr-Feier der Stadt und bot den Besuchern Musik, Sport, Tanz, Kunst, kulinarische Erlebnisse und vieles mehr.

ReachCon Kunde „Urban Sports Club“ war mit einem umfangreichen Sportangebot vertreten: Besucher konnten sich auf HYROX, einem echten Boxring, Yoga, Spinning, Pilates und viele weitere Sportarten freuen und hatten die Möglichkeit, sich mit Top-Athleten auszutauschen und gemeinsam zu trainieren.

Als offizieller Partner von Urban Sports Club unterstützte die Agentur ReachCon die Aktivierung des Sportangebots vor Ort und setzt damit den Startschuss für ihre internationalen Projekte und Partnerschaften. Dies markiert einen wichtigen Schritt für die internationale Expansion von ReachCon und zeigt das Potenzial der Agentur, Marken und Communitys grenzüberschreitend zusammenzubringen.

ReachCon übernahm die Organisation und Umsetzung mehrerer Schlüsselbereiche, die gezielt auf die Einbindung der Creator Community ausgerichtet waren:

Creator Akquise und Management vor Ort: Ein Fokus auf 30 niederländische Top-Influencer, die gemeinsam mit den Partner MORE NUTRITION und ESN eingeladen wurden.

Content Creation: Produktion von hochwertigem Social Media Content direkt vom Festival, bereitgestellt für Urban Sports Club und beteiligte Creator. Der Fokus lag hier auf authentischen und aktivierenden Einblicken ins Festival-Erlebnis.

Verpflegung & Partnerkoordination: Dank ReachCon konnten ESN & MORE NUTRITION als offizielle Partner für Urban Sports Club auf dem Festival gewonnen werden.

Logistik & Planung: Acht Urban Sports Club Partnerstudios erhielten eigene Aktivierungsflächen vor Ort. ReachCon übernahm die Equipment-Logistik und sorgte für reibungslose Abläufe.

Mit diesem internationalen Engagement stellte ReachCon eindrucksvoll unter Beweis, wie Marken durch kreative Aktivierungen auf internationalen Bühnen präsent sein können. Weitere Informationen zum Festival gibt es unter www.opdering.amsterdam/en.

Beispielhafte Top-Creator der Kooperation:

Mathieu

www.instagram.com/mathieu.sport 280.000 Follower

www.tiktok.com/@mathieu.sport 81.800 Follower

Pam

www.instagram.com/pamindegym 242.000 Follower

www.tiktok.com/@pamindegym 182.500 Follower

Ton Hillebrand

www.instagram.com/tonhillebrand 32.600 Follower

www.tiktok.com/@nl.ton 183.200 Follower

Somi Lynda

www.instagram.com/driplist 230.000 Follower

ReachCon GmbH – Growing together!

Die ReachCon GmbH aus Hamburg ist Deutschlands reichweitenstärkste Social Media Agentur mit einem Netzwerk von über 2000 Creators und einer Gesamtreichweite von mehr als 3 Milliarden Followern. Darüber hinaus ist ReachCon offizieller Partner von Meta und TikTok. 2023 startete ihr internationales Pilotprojekt „Battle of the Socials“ (BOTS23), das größte Content Creator-Event der Welt.

ReachCon wurde 2021 als Full-Service-Agentur mit Schwerpunkt Social Media gegründet und verbindet renommierte Marken mit jungen Zielgruppen. Neben der Verknüpfung der Online- mit der Offline-Welt durch innovative Events, ist die ReachCon auf Kampagnen der Luxusgüter Industrie und auf das ganzheitliche Management für Nischen-Ausnahmetalente, wie z.B. Pflege.Smile spezialisiert.

Seit Anfang 2024 gehört die ReachCon zur ECD International Holding GmbH (ECD) in Stuttgart. ECD ist multidisziplinär, agiert weltweit und arbeitet als Full-Service-Agentur für internationale Topkunden aus dem Premiumsegment. Die ECD initiiert und realisiert integrierte Lösungen, die Teil eines Ganzen und dabei unverwechselbar sind. Seit 2025 expandiert die ReachCon international und setzt auch europaweite Projekte für ihre Kunden um.

Die ReachCon wurde 2024 mit dem BoB-Award in Gold ausgezeichnet.

