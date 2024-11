Preisgekrönt: TQ gewinnt begehrten PCB Design Award

Der Elektronikdienstleister erhält die Auszeichnung des Fachverbands Elektronikdesign und -fertigung (FED) für eine Ansteuerschaltung

Seefeld, 4. November 2024: Der diesjährige PCB Design Award in der Kategorie „High Power“ geht an den Layout-Entwickler Alois Spieß von der TQ-Group für eine Ansteuerschaltung für einen 3-Phasen-Motor. Der vom FED gestiftete Preis würdigt alle zwei Jahre Leiterplattendesigner für herausragende Arbeiten. Für TQ ist es nach einer Auszeichnung in den Jahren 2016 (Kategorie „Besondere Kreativität), 2020 (Kategorie „Hohe Verdrahtungsdichte / hohe Übertragungsraten / HDI“) und 2022 (Kategorie „High Power“) bereits der vierte PCB Design Award.

Die TQ-Group freut sich mit ihrem Layout-Entwickler Alois Spieß über den Preis für das Design einer sehr kompakten, aber äußerst leistungsfähigen Ansteuerschaltung für einen 3-Phasen-Motor. Die Herausforderung war es, das Design äußerst platzsparend bei gleichzeitig hoher Leistungsdichte zu realisieren.

Der renommierte Branchenpreis wurde vom FED in diesem Jahr bereits zum siebten Mal vergeben. Eine Fachjury aus sechs Experten bewertet die Designs nach technischem Anspruch, Fertigbarkeit und Dokumentation. Ziel des Awards ist es, herausragende Leiterplatten-Designer zu ehren und deren anspruchsvolle Leistungen stärker ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken.

„Wir freuen uns sehr, dass unser Anspruch an das stets höchstmögliche Niveau in der Elektronikentwicklung mit diesem begehrten Branchenpreis gewürdigt wurde. Denn innovative Produkte zu entwickeln, neue Maßstäbe zu setzen und Technologie voranzutreiben, zählt seit über 25 Jahren zur täglichen Motivation der TQ-Group“, so Geschäftsführer Rüdiger Stahl.

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

