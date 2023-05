Mai 31, 2023 Praktische Tipps zum sofortigen Umsetzen: So setzt du Werte ein, um deine Sucht zu bewältigen – Schluss mit Rauchen und Trinken!

Du möchtest negatives Suchtverhalten ablegen, aber alles was du versucht hast, ist bisher gescheitert? Mit der afrikanisch inspirierten Dantselogik ist dir der Erfolg garantiert! Mit Dantse Dantses Neuerscheinung Die Allmacht der Werte 2: Probleme lösen, richtige Entscheidungen treffen gibt der Autor Dir nicht nur einfache Tipps, sondern auch Einblicke seiner Probanden aus dem Coachingalltag, direkte praxisorientierte Leitfäden, zur sofortigen Umsetzung und bewährte Methoden, die Deine Sucht ein für alle mal bewältigen werden!

Was erreichst du mit “Die Allmacht der Werte”?

Wie finde ich mit Werten den richtigen Job, der mich glücklich macht?

Wie finde ich die richtige Beziehung, wie erkenne ich, dass sie oder er die richtige Partnerin/der richtige Partner ist und wirklich zu mir passt?

Wie ziehe ich Glück und Erfolg an?

Wie mache ich mich beliebt?

Wie werde ich selbstbewusster und sicherer?

Wie höre ich auf mit meinem Suchtverhalten?

Wie stoppe ich Prokrastination?

Wie werde ich meine Ängste, Sorgen, Grübeleien und negatives Denken los?

Wie reagiere ich, wenn man mich beleidigen tut?

Wie bleibe ich entspannt, auch wenn es überall brennt?

Mit Hilfe einer nach Dantselogik innovativen Technik und der Ausrichtung auf deine Werte erreichst du deine Ziele und triffst die richtigen Entscheidungen – ob in Bezug auf Beziehungen, Karriere, Gehalt, Freundschaften, Gesundheit oder Sexualität. Außerdem hilft dir die Technik dabei, ungesunde Gewohnheiten wie Rauchen und Trinken loszuwerden. Überwinde Ängste, Grübeln & negative Gedanken: Praktische Tipps mit klaren Anleitungen aus der positiven Psychologie der Werte für ein erfülltes, entspanntes und glückliches Leben.

Was gewinnst du mit diesem Buch? Wie macht dieses Buch dich erfolgreich?

Diese einzigartige und innovative Auslegung von Werten nach der Dantselogik bringen dir fast unheimliche Erfolge und Vorteile. Wissenslehrer Dantse Dantse zeigt dir wie kein Buch und keine Expert:innen vorher die Techniken, wie du Schritt für Schritt, Werte praktisch definierst, anwendest und nutzt:

Um die richtigen Entscheidungen zu treffen; dein Selbstbewusstsein aufzubauen; den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden, ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau zu sein; den richtigen Job zu finden und Karriere zu machen, mehr Gehalt zu bekommen, ganzheitlichen Reichtum zu erlangen; Krisensituationen mit Erfolg zu beseitigen; beliebt und wertgeschätzt zu sein, immer richtig zu liegen, ein erfülltes Leben zu haben; Träume und Wünsche, die zu dir passen und dich glücklich machen, zu erkennen und sie zu realisieren; deine Gesundheit zu verbessern, Krankheiten vorzubeugen, Krankheiten zu heilen; anderen zu verzeihen und selbst um Verzeihung zu bitten; Angst, Stress, Druck, Burnout, Depression zu vermeiden oder zu beseitigen; Süchte und Abhängigkeit von Alkohol, Zigaretten zu stoppen. All das liest du in diesem Arbeitsbuch, mit Anhang von wahren und konkreten Beispielen von Klient:innen, die obengenannte Schwierigkeiten Dank Werten gelöst haben.

In diesem Buch findest du reale Werteübungen von seinen Klient:innen, die sich Werte nach der Dantselogik definierten, einprogrammierten und nutzen für ein gutes und erfolgreiches Leben. Es ist das erste reale Selbsterfahrungs- und Selbsthilfe-Praxisbuch auf dem Markt von echten Menschen mit Problemen, wie sie viele Menschen haben, mit wahren und realen Fallbeispielen und Geschichten, und wie diese Schritt für Schritt ihre Probleme analysierten und Werte nutzten, um Lösungen und Möglichkeiten zu finden, die manchen vorher als nicht lösbar erschienen.

Ein praktisches Buch zur Findung von Lösungen, einfach erklärt, so dass du durch Nachmachen die gleichen Ergebnisse bekommen kannst.

Kernwerte sind wichtig, weil sie wie ein Kompass wirken, der uns hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben, den Kurs zu halten und das Leben zu führen, das wir uns wünschen und wollen; egal wann, egal wie, egal wo wir uns auf dieser Welt befinden und was um uns herum abläuft. Wozu und warum es wichtig ist, sie zu kennen?

Über den Autor und Verleger

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

WARNUNG:

Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher.