Pop-Up-Meetingraum für moderne Unternehmen

cannyboard 86: Neue Produktgeneration der smarten Touchdisplay-Lösung für interaktive, hybride Teamarbeit in Präsenzqualität

Seefeld, 25. November 2024: Die in2systems GmbH, eine Schwestergesellschaft der TQ-Group, einem der führenden Technologie-Dienstleister Deutschlands, präsentiert eine neue Version seiner leistungsstarken All-in-One-Konferenzraumlösung für effiziente, interaktive Zusammenarbeit: cannyboard 86 bietet dank optimierter Recheneinheit herausragende Performance, die bereit ist für Windows 11. Darüber hinaus ist die Lösung nahtlos ins Unternehmensnetzwerk integrierbar und damit nicht nur für Tagungshotels, sondern auch für mittelständische Unternehmen bestens geeignet. Und auch in puncto Design, Funktionalität und intuitiver User Experience setzt cannyboard 86 neue Maßstäbe.

Bereits der erste Blick auf das cannyboard 86 zeigt: Ein hochwertiges Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium macht die Lösung zum echten Hingucker für Unternehmen und Tagungseinrichtungen, denen Design und Wertigkeit wichtig sind. Im Inneren des cannyboards sorgt die neu hinzugekommene Funktionalität für Logins über das Active Directory (per AD-User) für eine einfache Verwaltung und nahtlose Integration der Lösung ins bestehende Unternehmensnetzwerk. Zudem ermöglicht es die ebenfalls neue Touch-Back-Funktionalität, das cannyboard als erweiterten Touchscreen des eigenen Laptops zu nutzen und darüber diesen auch zu steuern. Die integrierte AirServer-Software bietet Kompatibilität mit Google Chromecast, Miracast und AirPlay und gewährleistet damit volle Flexibilität beim Einsatz unterschiedlicher mobiler Geräte.

Die Highlights des cannyboard 86 im Überblick:

– Integrierter, leistungsstarker Rechner auf Basis leistungsfähiger 12-Core Intel Hybrid Prozessortechnologie; bereit für Windows 11

– 86″-Multitouch-Display mit InGlass-Touch-Technologie für intuitive Bedienung per Touch oder Stift sowie für interaktive Zusammenarbeit von mehreren Usern gleichzeitig und bis zu 20 Touch-Punkten

– 4K-Auflösung und Direct-Optical-Bonding-Technologie für brillante, verzerrungsfreie Darstellung der Inhalte auf dem Display – selbst bei seitlichen Blickwinkeln

– Hochwertiges Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, das Robustheit und Stil vereint

– Integrierte Screensharing-Software AirServer, die Kompatibilität mit Google Chromecast, Miracast und AirPlay bietet

– Touchback-Funktionalität als optimale Voraussetzung für BYOD (Bring Your Own Device)

– Ultraweitwinkelkamera mit 8.29 Megapixel für raumerfassende Bildübertragung.

– Integriertes 2.1 Sound-System für perfekten Klang im Raum. Dank Beamforming-Technologie sowie leistungsstarker Geräuschunterdrückung profitieren auch zugeschaltete Teilnehmer von stets exzellenter Tonqualität

– Vielfaltige Konnektivität: Dualband Wifi, HDMI, vier USB-Anschlüsse

– Nahtlose Integration ins Unternehmensnetzwerk: Login per AD-User

– Optional: cannyboard-App als ideales Tool für partizipative, hybride Arbeitsmethoden

Made in Germany – cannyboard optimiert Teamarbeit

in2systems und TQ legen großen Wert darauf, ihre Produkte in Deutschland zu entwickeln und zu fertigen. Auch die Support- und Service-Teams des Herstellers befinden sich in Deutschland und garantieren somit im Ernstfall direkten Kontakt und schnelle Hilfe. „Wir sind davon überzeugt, dass innovative Lösungen weiterhin aus Europa kommen sollten“, betont Bauer, Geschäftsführerin der TQ-Schwestergesellschaft in2systems GmbH. „Bei den aktuellen Marktanforderungen zeigt sich, dass hohe Sicherheitsstandards und nachhaltige Qualität aus Europa aktuell sehr gefragt sind. Darauf haben wir bei der Weiterentwicklung des cannyboards unseren Fokus gelegt“, so Bauer weiter.

Neueste Embedded-Prozessortechnologie aus dem Hause TQ

Die Zusammenarbeit mit dem Entwicklungspartner TQ stellt zudem sicher, dass sämtliche Elektronik-Komponenten des Boards perfekt aufeinander abgestimmt sind, was für herausragende Performance und ein exzellentes Nutzererlebnis sorgt. So bilden ein leistungsstarkes Embedded-Modul und das dazugehörige Mainboard aus dem Portfolio der TQ die Grundlage der Hardware-Architektur des neuen cannyboard 86. Das Embedded-Modul mit leistungsstarkem Intel Core Prozessor der 13. Generation liefert die notwendige Rechenleistung für die Software-Anwendungen, einschließlich cannyboard-App und AirServer-Lösung und stellt sicher, dass das System anspruchsvolle Aufgaben wie Echtzeit-Zusammenarbeit, Bildschirmfreigabe und Multimedia-Verarbeitung effizient und zuverlässig bewältigen kann.

cannyboard 86 im Einsatz für Teamarbeit, Vertrieb und in der Fertigung

Das cannyboard 86 fungiert als flexibles „Pop-Up-Meetingraum-System“ – ein interaktives Display, das ideal geeignet ist für hybride Meetings sowie strategische, konzeptionelle Arbeit. Aber nicht nur in Meetingräumen und Tagungszentren punktet das cannyboard, sondern auch beim Einsatz im Vertrieb und in Produktionshallen. Sprich überall dort, wo es gilt, Daten live abzurufen und transparent darzustellen.

Bei der TQ-Group wird das brandneue cannyboard 86 ebenfalls bereits genutzt, etwa im Geschäftsbereich TQ-Automation. Der zuständige Leiter des Bereichs, Thomas Zwanziger, berichtet: „Mit der neuen Edition des cannyboards haben wir alle Anwendungen nahtlos in einem Gerät integriert, egal ob Videokonferenz, Microsoft Teams, Intranet, Office Anwendungen oder Projekt-Management-Tools wie Jira. Damit bleiben bei mir und meinem Team, das über fünf Standorte verteilt ist, in Bezug auf effektive, hybride Zusammenarbeit mit minimalem Vor- und Nachbereitungsaufwand keinerlei Wünsche mehr offen“.

Das cannyboard 86 ist ab sofort online sowie über den qualifizierten Fachhandel wie etwa bei Visunext erhältlich. Weitere Informationen gibt es hier

Über in2systems

Die in2systems GmbH ist eine Schwestergesellschaft der TQ-Group, die in Bayern Technologie zum Anfassen und Begeistern entwickelt und produziert. Das Ziel ihrer großformativen Touchscreen-Lösung cannyboard ist es, das Beste aus der digitalen und analogen Welt zu vereinen und damit Qualität und Produktivität von Meetings zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt in2systems das cannyboard kontinuierlich weiter, um mit der stets passenden Soft- und Hardware ein „state-of-the-Art“ Nutzererlebnis zu bieten. Der Elektronikspezialist TQ-Group unterstützt in2systems dabei mit 30-jähriger Erfahrung in Entwicklung und Fertigung von Elektronik und Gesamtsystemen. Weitere Informationen gibt es unter: www.cannyboard.com/de

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.100 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

