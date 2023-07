Politische Gehirnwäsche: Wie wir Opfer der Gedanken-Manipulation werden

Die Verbindung zwischen Politik, Macht und Gedanken-Manipulation ist von großer Tragweite. In dem Buch “Aber du hast Recht, lieber Dudu” werden verstörende Einblicke in diese verborgene Allianz gewährt. Dieser Blogbeitrag analysiert anhand von zitierten Passagen die tiefgreifende Verbindung zwischen Politikern, Machtinhabern und der bewussten Manipulation von Gedanken.

Die Täuschung der Massen

“Gerade wenn man die innenpolitischen Implikationen der gesamten Kommunikation sieht” aus “Tschitschawi – der Diktatorenkiller”

… wird deutlich, dass Politiker bewusst Täuschung als politische Strategie einsetzen. Sie nutzen raffinierte Techniken der Manipulation, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und ihre eigene Agenda voranzutreiben.

Die Ausbeutung der Emotionen

“Das offensichtliche Ziel der Oppositionsparteien bestand darin, die angeblich natürliche Liebe zu Frauen… ad absurdum zu führen.” aus “Tschitschawi – der Diktatorenkiller”

Politiker scheuen nicht davor zurück, die Emotionen der Bevölkerung für ihre eigenen Zwecke auszunutzen. Sie spielen mit den Gefühlen und Hoffnungen der Menschen, um ihre Machtposition zu festigen und ihre Interessen durchzusetzen.

Wahlversprechen als Mittel der Manipulation

“Mein Kandidat sagt deutlich: Sobald ich gewählt bin, werde ich 51 Prozent Frauen ins Parlament und in die Regierung schicken.” aus “Tschitschawi – der Diktatorenkiller”

Politiker setzen Wahlversprechen ein, um Wähler zu gewinnen. Doch oft sind diese Versprechen nichts weiter als leere Worte, die nach der Wahl vergessen werden. Die Menschen werden durch leere Versprechungen manipuliert und letztendlich enttäuscht.

Inszenierung von Macht und Autorität

“In der Politik sind Symbole und Gesten von großer Bedeutung.” aus “Tschitschawi – der Diktatorenkiller”

Politiker inszenieren sich als machtvoll und autoritär, um das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen. Sie nutzen symbolische Gesten und inszenierte Auftritte, um den Anschein von Führungskompetenz zu erwecken. Doch hinter der Fassade verbirgt sich oft eine skrupellose Machterhaltungsstrategie.

Die Medien als Werkzeug der Manipulation

“Ja, meine Schwester, ich danke Ihnen für diese Frage, die man so allzu oft im Munde meiner politischen Gegner hört.” aus “Tschitschawi – der Diktatorenkiller”

Politiker nutzen die Medien geschickt, um ihre manipulativen Botschaften zu verbreiten. Sie kontrollieren die Narrative und beeinflussen die öffentliche Meinung durch gezielte Desinformation und selektive Berichterstattung.

Die Macht der Meinungskontrolle

“Die Wahrheit wird die Unschuld sichtbar machen.” aus “Tschitschawi – der Diktatorenkiller”

Politiker und Machtinhaber fürchten die Wahrheit, denn sie entlarvt ihre Manipulationstaktiken. Es ist entscheidend, kritisch zu denken, Informationen zu hinterfragen und alternative Perspektiven zu suchen, um sich gegen die Meinungskontrolle zur Wehr zu setzen.

Die Rolle des Einzelnen in einer manipulativen Welt

“Es ist für mich unerklärlich…” Jeder Einzelne trägt Verantwortung dafür, wie er mit manipulativen Taktiken umgeht. Indem wir uns bewusst werden, dass Politik und Macht oft von Gedankenmanipulation durchdrungen sind, können wir unsere eigenen Meinungen bilden und uns gegen Manipulationen zur Wehr setzen.

Die dunkle Verbindung von Politik, Macht und Gedanken-Manipulation ist eine Realität, der wir uns bewusst sein müssen.

Politiker nutzen Manipulationstechniken, um ihre eigenen Interessen voranzutreiben und die öffentliche Meinung zu kontrollieren. Indem wir kritisch denken, unsere Informationen überprüfen und unsere Stimmen erheben, können wir uns gegen diese gefährliche Allianz zur Wehr setzen und eine Gesellschaft fördern, in der Ehrlichkeit, Transparenz und freier Meinungsaustausch im Vordergrund stehen.

Über den Autor

Geboren 1974 in Djougou (Bénin), associate Professor für deutsche Literatur an der Université d’Abomey-Calavi (UAC / Benin).

Studium der deutschen Literatur und Sprache an der Université Nationale du Bénin, Universität des Saarlandes (Deutschland) und Université Paul-Verlaine de Metz (Frankreich), sowie der Verwaltungswissenschaften an der deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer.

Promotion in Germanistik (2006).

Seine Forschungen widmen sich u. a. der postkolonialen Erinnerungskultur in der zeitgenössischen deutschsprachigen Afrika-Literatur, wozu er auch zahlreich publiziert

Über den Verleger

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

WARNUNG:

Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.

Email: leser@dantse-dantse.com

Schriftsteller und Verleger: www.indayi.de

Wissenslehre: www.mycoacher.jimdo.com

Gründer: www.klicklac.de

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt. Der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft. Sie berührt und bewegt. Unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft.

Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht. Sondern am liebsten unter den Teppich kehrt. Unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern. Seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig. Von Liebesromanen und Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung. Aber auch Erotik, Liebe und Erziehung kommen nicht zu kurz. Außerdem erwarten die Leser:innen spannende Thrillern und Krimis, psychologische Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte. Von Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern bietet indayi edition alles!. Mehr über den Verlag entdecken!

