Viele Menschen lieben Lyrik, in der sich Freude, Trauer, Lust und Schmerz vereinen. Wir stellen frühlingshaft-naturverbundene, kritische und fröhliche Gedichtbände vor.

In ihrem kleinen, aber feinen Gedichtband „Meine Gedanken tanzen mit dem Wind“ (ISBN 978-3-95716-390-5) lässt Hella Marquardt die Lesenden teilhaben am Wechsel der Jahreszeiten. Die Natur inspiriert sie. Die Autorin aus Jena versteht es, die Lesenden mitzunehmen auf Streifzüge und Spaziergänge, die alle Sinne anregen und eine geistige Weite eröffnen. Farbspiel, Wärme und Bewegung werden zum Synonym für das Dasein an sich. Wetter, Wind und Sonne umrahmen das ganze pralle Leben. Mit wachen Sinnen nimmt sie die Natur im Jahreslauf wahr, betrachtet den Wechsel von Wachsen und Vergehen, Rauheit und Zartheit. Unterstrichen wird die sensible Lyrik durch einige eigene Aquarelle der Autorin.

Gerald Gleichmann beobachtet unter ganz verschiedenen Blickwinkeln, schreibt melancholisch, witzig oder liebevoll – und lässt die Lesenden ihre eigenen Interpretationen finden. In seinem Gedichtband „Im Sommer auf dem Land“ (ISBN: 978-3-95716-317-2) verwebt er Beobachtungen in der Natur und im dörflichen Leben mit Gedanken über das Sein. Das menschliche Leben mit seinen Höhen und Abgründen spiegelt sich in verschiedenen Beobachtungen des Wetters, der Pflanzen und Tiere. Nachdenklich blickt Gleichmann auf Werden und Vergehen, andächtig hält er die Schönheit eines Augenblickes fest. Doch sacht schleichen sich kritische Gedanken ein.

Reportage, Dokumentation, Börsenbericht – es gibt viele Wege, die Lage der Gesellschaft in Deutschland darzustellen.

Peter Bostelmanns Gesellschaftskritik bedient sich der Lyrik. In „Kapitaler Spot(t)“ (ISBN: 978-3-95716-270-0) aus dem Verlag Kern nutzt er die poetische Kraft der Sprache, um auf Missstände hinzuweisen.

Die Welt trägt schwer an Terror und Krieg, den Gegensätzen von steigender Armut und nie erlebtem Reichtum. Von diesen Entwicklungen in der Gesellschaft aushegend, bezieht Peter Bostelmann in seinen Gedichten und Aphorismen Stellung.

Ungewöhnlich genug, ein Buch als „politische Lyrik“ zu umschreiben. Der doppeldeutige Titel zeigt es bereits an: Der Autor aus Weimar lenkt den „Spot“, den Scheinwerfer, auf die Probleme der Zeit. Er lenkt seine Gesellschaftkritik mit Spott, Ironie und Sarkasmus ins Bewusstsein seiner Leserinnen und Leser. Bostelmann untersucht den Sog des Reichtums in die Belletagen und den Niedergang sozialer Gerechtigkeit. Er betrachtet nachdenklich, kritisch und zuweilen zornig die Widersprüche zwischen Recht haben und Recht bekommen. Fragen des Profitstrebens, des Waffenexportes stellt er den Menschenrechten gegenüber.

Wenn aus Gedanken Worte werden:

Timo Kohnert spielt, jongliert mit Begriffen und Gefühlen in „Die Zeit des Zögerns ist vorbei“ (ISBN 978-3-95716-352-3). Mit zeit- und gesellschaftskritischer Lyrik fängt Timo Kohnert die verschiedensten Momente des Lebens ein. Mit „Wortexperimenten“ bringt der Ilmenauer Autor Zwischentöne zum Ausdruck, erinnert sich an magische Augenblicke. Oder er sticht mit präzisen Worten in das Wespennest, wo in der Welt Dinge im Argen liegen. Liebe und Beziehungen spielen eine Rolle, ebenso Politik und Kommerz. Pointiert und lebensklug tippt der Autor existenzielle Fragen jedes Menschen an. Er nutzt die poetische Kraft der Sprache, um auf Missstände hinzuweisen. Eine Lektüre, die aufweckt und in die Gegenwart holt, die Gedanken anregt und zum Innehalten einlädt.

Lebenslust. Spielerische Leichtigkeit. Erinnerungen an unwiederbringliche Momente.

Wo die Welt aus dem Gleichgewicht zu geraten scheint, möchte Heike Mehlhorn die Menschen ein wenig an die Hand nehmen, damit sie wieder zu sich selbst finden und ihnen Mut machen, aufmerksam ihrem Inneren zu lauschen. Ihr erstes Buch „Namaste – meine Seele grüßt deine Seele“ (ISBN 978-3-95716-218-2) enthält verspielte, ironische, temperamentvolle, zärtliche, verträumte, fröhliche und philosophische Gedichte. Es sind Verse, die heiter und glücklich und zuweilen auch nachdenklich stimmen. Der hübsch aufgemachte Gedichtband mit Lesebändchen enthält auf 188 Seiten Verse, denen ein Zauber innewohnt und die von Seele zu Seele gehen. Der Gruß „Namaste“ kommt aus Indien und drückt Respekt und Ehrerbietung für das Göttliche in dem Menschen aus, dem dieser Gruß gilt.

Heike Mehlhorns zweiter Gedichtband „Butterfly – durch den Staub zu den Sternen“(ISBN 978-3-95716-229-8) enthält liebevolle Ermutigungen. In poetischen Worten leuchten magische Augenblicke auf, sanfte Liebeserklärungen, versonnene Erinnerungen und verspielte Beobachtungen. Der Titel des Buches spielt auf die Verwandlungen an, welche wir täglich durchleben. Von Schmetterlingen geht eine besondere Magie aus. Sie sind Meister der Verwandlung, wenn sich aus einem Ei eine Raupe entwickelt, die sich verpuppt und dann aus einer scheinbar leblosen Hülle ein prachtvoll-geflügeltes Lebewesen schlüpft. „Es wäre mein Wunsch, dass sich meine Gedichte wie kleine Schmetterlinge kurz auf Eurer Seele niederlassen dürfen und sich dann mit der Euren froh tanzend hinaufschwingen in Richtung Sterne“, schreibt Heike Mehlhorn im Vorwort.

