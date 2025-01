Podcast: Objektmanagement mittels Bluetooth-Beacons von YellowFox

Möchte man mobile Objekte im Blick behalten, so wird häufig automatisch zum GPS-Sender gegriffen. Dass das jedoch nicht in jedem Anwendungsfall die einzige oder auch beste Option ist, will YellowFox mit den neuen Bluetooth-Beacons zeigen.

Bluetooth Beacons von YellowFox

Die kleinen Geräte sind extrem wartungsarm, unauffällig und kostengünstig. So sind die knapp 6 cm großen Tracker IP67-zertifiziert und wiegen lediglich 18 g. YellowFow verspricht zudem eine Akkulaufzeit von bis zu 36 Monaten.

Aber natürlich haben die kleinen Beacons auch ihre technologischen Grenzen. In bestimmten Anwendungsbereichen sind sie eine interessante Alternative zu GPS-Trackern, wie sie ebenfalls von YellowFox angeboten werden, können jedoch einige Funktionen nicht erfüllen.

Was die Beacons können und wie das Objektmanagement mit YellowFox funktioniert, erklären Peter Lange und Benjamin Seipt von YellowFox im Podcast mit Telematik-Markt-Chefredakteur Peter Klischewsky: https://www.youtube.com/watch?v=43gE_smzR_Y