Plätzchen sind immer ein Genuss

Allen ist bekannt, dass Nepomuck und Finn keine Kostverächter sind. Und bei Keksen, Plätzchen und Gebäck sagen sie niemals NEIN. Diese Köstlichkeiten sind einfach nicht zu toppen für sie. Und sie teilen ihre Lieblingsrezepte gerne mit ihren Menschenfreunden, weil sie wissen, dass diese ebenfalls eine Schwäche dafür haben.
Buchbeschreibung:
Willkommen in Nepomucks und Finns Backstube.
Liebt Ihr Kekse und Plätzchen genauso wie Nepomuck und Finn? Und könnt Ihr nicht genug davon bekommen, wenn durch das Haus oder die Wohnung der herrliche Geruch von frischem Gebäck zieht? Mmmh da läuft einem doch gleich das Wasser im Mund zusammen.
Wenn das bei Euch auch so ist, ist dieses Buch genau das richtige. Hier findet Ihr Rezepte für die ganze Familie, für Geburtstage, Feiern oder einfach nur, um Euch selbst zu verwöhnen. Naschereien schmecken schließlich immer.
Nepomuck und Finn wünschen viel Spaß beim Nachbacken und Guten Appetit!
Zum Buch geht es hier:
https://buchshop.bod.de/nepomucks-und-finns-backstube-britta-kummer-9783754373583
Buchdaten:
Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Edition (19. Oktober 2021)
Sprache: Deutsch
Taschenbuch: 88 Seiten
ISBN-10: 3754373587
ISBN-13: 978-3754373583
Auch als E-Book erhältlich!
Rezeptliste:
Kokos-Schoko-Plätzchen, Quark-Marmeladen-Plätzchen, Müsli-Mandel-Plätzchen, Apfel-Plätzchen, Pfefferminz-Plätzchen, Waldmeister-Plätzchen, Sesam-Honig-Plätzchen, Nuss-Nougat-Plätzchen, Blumen-Plätzchen, Gewürz-Plätzchen, Kakao-Plätzchen, Zimt-Mandel-Plätzchen, Bananen-Kokos-Plätzchen, Mandel-Ecken, Marmeladen-Kugeln, Haferflocken-Plätzchen, Walnuss-Schoko-Plätzchen, Bananen-Plätzchen, Nuss-Plätzchen, Cranberrie-Schoko-Plätzchen, Haselnuss-Zitronen-Plätzchen, Süße Möhren-Ecken, Rosinen-Schoko-Würfel, Mohn-Plätzchen, Vanillesterne, Zimtsterne, Aprikosen-Anis-Taler, Mandel-Taler, Orangen-Schoko-Plätzchen, Honig-Zimt-Riegel, Joghurt-Pistazien-Plätzchen, Vanillehörnchen, Bunte Koboldstifte, Bunte Koboldkugeln, Koboldtaler, Schoko-Igel, Erdbeermuffins, Honig-Muffins, Erdbeer-Schnitten, Blaubeerpasteten
Texte:
In der Backstube
Wie das duftet und schmeckt
Nepomuck bäckt
Da kann man nicht widerstehen
Chaos in der Backstube
Welch ein Genuss
In der Zauberbackstube
Hier treiben Nepomuck und Finn auch gemeinsam ihr Unwesen:
Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3749454280
Ostern mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3750407725
Weihnachten mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3744890144
Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz, ISBN-13: 978-3751997478
Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen, ISBN: 978-3-7562-3240-6
Nepomucks und Finns Schlemmerbalkon, ISBN: 978-3.7578.5446.1
Mehr Infos über Nepomuck und Finn unter:
https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/