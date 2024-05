Pink Lady-Äpfel machen das Grillfest einfach leckerer: Traditioneller Coleslaw bekommt mit Pink Lady-Äpfeln Frische-Kick

Bald ist es soweit: Die Grillsaison geht los. Ganz Unerschrockene haben sogar bereits angegrillt. Ein passender saisonaler Begleiter für den Grill-Spaß: Coleslaw. Der fein geschnittene, leicht fermentierte Krautsalat gehört zu einem richtigen Barbecue einfach dazu. Wem die traditionelle Version ein bisschen zu langweilig ist, sollte mal diese Version probieren: Fitness Coleslaw Salat mit Pink Lady-Apfel.

Auch wenn wir alle die klassische Variante kennen, sollte das experimentierfreudige Köchinnen und Köche nicht abschrecken: Coleslaw verträgt Abwechslung bei den Zutaten hervorragend. Zum Beispiel, indem man der traditionellen Version mit cremigem Dressing mit einem Pink Lady-Apfel einen ordentlichen Vitamin- und Frische-Kick verpasst. Diese Kombination aus Knackigkeit und saftiger Frische macht den Pink Lady Coleslaw zum heimlichen Star jedes Grillfestes. Da müssen die Profis am Grill schon alles geben.

Für Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder ist der leckere Coleslaw mit Pink Lady-Apfel viel mehr als ein heimlicher Star. Die ausgebildete Rettungssanitäterin und TV-Moderatorin findet, der Salat bereichert den täglichen Speiseplan auch abseits des Grills:

„Ein Gericht voller Geschmack und zusätzlich auch noch Gesundheit – das ist mir immer besonders wichtig. Neben dem Weißkohl liefert in diesem Rezept vor allem der Rotkohl super viel Vitamin C – unser Cole Slaw deckt schon den täglichen Vitamin-C-Bedarf! Aber das ist längst nicht alles: Äpfel sättigen mit Ballaststoffen, sind zudem reich an Vitamin B und C, Kalzium, Kalium und Folsäure – ein wahrer Gesundbrunnen, der durch den Fruchtgehalt – aber dabei wenig Kalorien – täglich auf den Speiseplan gehört. Übrigens nicht nur, um den Doktor fernzuhalten, sondern auch wegen des erfrischenden Geschmacks von Pink Lady. Abgerundet wird das Rezept durch den Apfelessig, der den Stoffwechsel ankurbelt und das Immunsystem boostet. Und last but not least: Sonnenblumen- und Kürbiskerne machen dieses Gericht zu einem wortwörtlich kerngesunden Highlight!“

Fitness Coleslaw Salat mit Pink Lady®

Zutaten für 4 Personen:

250g Rotkohl (ohne Strünke)

250g Weißkohl (ohne Strünke)

2 TL Salz

2 TL Zucker

2 EL Apfelessig

2 Möhren

1 Pink Lady Apfel

1 Handvoll Sonnenblumen- und Kürbiskerne

3 Zweige Petersilie

Für das Dressing:

1 Knoblauchzehe

200g saure Sahne

1 gehäufter EL Mayonnaise

2 TL Senf

1 EL Ahornsirup

1 EL Zitronensaft

Pfeffer

Salz

Zubereitung:

1. Für den Salat Rotkohl und Weißkohl sehr fein schneiden. Mit Salz, Zucker und Apfelessig in eine Schüssel geben und 3 Minuten kräftig massieren.

2. In dieser Zeit wird der Kohl weicher, verändert etwas die Farbe und fällt in sich zusammen. 45 Minuten in den Kühlschrank stellen. Möhren schälen.

3. Pink Lady Apfel waschen und vom Kerngehäuse befreien. Beide fein raspeln und mit dem Salat vermengen.

4. Für das Dressing den Knoblauch schälen und pressen. Alle Zutaten für das Dressing in einer Schale vermengen. Zum Salat geben und unterrühren. Salat 2 – 3h ziehen lassen.

5. Zum Servieren Petersilie waschen und fein hacken. Petersilie zusammen mit den gerösteten Kernen über den Salat geben. Zum Grillen als Beilage oder mit etwas Brot genießen.

In über 25 Jahren haben sich mehr als 3.145 Erzeuger, 81 Sortier- und Packstationen, 13 zugelassene Obst-Distributoren und 10 Baumschulen in Frankreich, Spanien und Italien zum genossenschaftlichen Verbund Pink Lady® Europe zusammengeschlossen. Das innovative Modell einer fairen und solidarischen Gemeinschaft gewährleistet für Obstbauern wie Händler eine gerechte Vergütung. Alle Pink Lady® Europe Mitglieder verpflichten sich zu einer verantwortungsbewussten Erzeugung und garantieren beste und streng kontrollierte Qualität. Die Bauern widmen sich ihrer täglichen Arbeit mit Leidenschaft und höchster Präzision, um allen Feinschmeckern Äpfel mit einzigartigen geschmacklichen Qualitäten bieten zu können. Weitere Informationen zu Pink Lady® auf www.apfel-pinklady.com oder www.pinkladyeurope.com

Firmenkontakt

Association Pink Lady Europe

Julia Savin

Avenue de Fontvert 145

84130 Le Pontet

+33 4 90 33 65 02



https://www.apfel-pinklady.com/

Pressekontakt

thepublic GmbH

Stephanie Ortega

Gerokstr.

70188 Stuttgart

+49 151 14648042



http://www.thepublicpr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.