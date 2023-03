Das neue Paradies für Feinschmecker in Kirchhain

Ein Ort für Genießer findet man ab dem 17.03.2023 in der Schulstraße 2 in Kirchhain. Der Geschäftsname ist Programm und grundlegende Philosophie von Cornelia und Martin Pietsch. Das Sortiment bietet über 600 Premium-Spirituosen aus aller Welt, eine riesige Auswahl an erlesenen Weinen, Pfeifen, Tabak, Zigarren, Feinkost und Wohnaccessoires. An der Verkaufsbar kann man gerne einen Kaffee regionaler Kaffeeröstereien oder Weine probieren. „Ich war schon immer auf der Suche nach besonderen Produkten. Das war und ist ein wichtiger Bestandteil im Sortiment unseres EDEKA Marktes in Homberg. Nun möchten wir zusätzlich in unserem separaten Fachhandelsgeschäft in Kirchhain den Kunden ein noch größeres Portfolio im Premiumsegment anbieten.“ sagt Inhaber Martin Pietsch.

Ein besonderes Highlight ist der begehbare Humidor, der mit exklusiven Produkten wie Davidoff, Arturo Fuente, CLE Eirora, Oliva, Rocky Patel und natürlich Kubamarken aufwartet.

„Wir möchten unsere Vision von MIT ALLEN SINNEN GENIEßEN an unsere Kunden weitertragen. In langjähriger Erfahrung im Spirituosen- und Lebensmittelsektor, mit über 50 Tastings, ist es uns immer wieder gelungen Menschen zu begeistern und somit kleine Fluchten im Alltag zu schaffen. Das möchten wir natürlich hier fortsetzen.“ meint Cornelia Pietsch in voller Vorfreude.

Fachhandelsgeschäft für Premiumspirituosen, Weine, Tabakwaren, Feinkost und Wohnaccessoires

Firmenkontakt

Pietsch – MIT ALLEN SINNEN GENIEßEN

Martin Pietsch

Schulstr. 2

35274 Kirchhain

+49 (0)6422 8980156

+49 (0)6422 8980157

http://www.pietsch-geniessen.de

Pressekontakt

Cigar & Spirits Consultant

Jens Tausch

Beethovenstr. 4

35287 Amöneburg-Roßdorf

+49-(0)172-9470462

http://www.whisky-tobacco.de

