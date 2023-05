Pferde, Meer und große Freiheit:

Der Traum vom Reiten am Strand

Der Galopp am Strand zählt zu den klassischen Urlaubssehnsüchten aller Reiter: Sich den Seewind ins Gesicht wehen lassen. Salz auf den Lippen schmecken. Endlose Freiheit ohne Zäune und Schranken genießen. Sich einfach fliegen lassen: Nirgends sonst ist Reiten so unbeschwert. Allerdings muss man wissen, wo sich die schönsten Reiterparadiese am Meer verstecken: Hier sind die besten Tipps.

„Immer mehr Reiter träumen von einem ausgedehnten Galopp am Strand“, weiß Katja van Leeuwen Inhaberin der gleichnamigen Reiseagentur, „deswegen haben wir auf der Homepage www.reitferienvermittlung.de die Rubrik “ Urlaub am Meer…“ eingerichtet, auf der wir alle diese Angebote gezielt vorstellen, so dass man auf einen Blick sein Traumziel finden kann“.

Wer mit eigenem Pferd einmal Wellen-Reiten möchte, ist vor allem mit Holland gut beraten: Die Anfahrtswege sind überschaubar, die Strände lang und pferdefreundlich. Gemütliche Ferienhäuser und Reiterhöfe gleich hinter den Dünen sorgen für Meergenuss pur. Eine Rosskur im besten Sinne für gestresste Pferde und Menschen!

Bei Reitern ohne eigenes Pferd sind vor allem Dänemark, Irland und Spanien beliebt: Wer Wind und Wasser so richtig auf der Haut spüren will, den zieht es an die breiten Strände des dänischen Wattenmeers, die wildromantischen irischen Küsten, oder an die warmen spanischen Strände der Costa del Sol.

Von Selbstversorgung bis Luxus-Wellness, von Einzelreisendem bis Familienurlaub, von Reitanfänger bis Könner ist für jeden meeressehnsüchtigen Reiter das richtige Ziel dabei. Denn nirgends sonst kommt man dem alten Reitertraum vom Zentauren, der Verschmelzung von Pferd und Mensch zu einem einzigen Wesen, so nah wie hier. Dort wo nur der Horizont den Blick begrenzt und wo Zaum und Zügel zur Nebensache werden.

Das Reiseunternehmen Katja van Leeuwen Reitferienvermittlung in Königswinter vermittelt seit 30 Jahren Ferien rund um das Pferd in fast allen europäischen Ländern.

Unser vielfältiges Angebotsspektrum umfasst neben Reiterhofferien und für Reiter jeder Stilrichtung auch kombinierte Sprach- und Reitferien, sowie Reiten & Wellness, Working Holidays, Ferienhäuser mit Reitmöglichkeiten, Urlaub im Zigeunerwagen, Wandern mit dem Packesel oder Gestütsrundreisen.

Maßgerecht zugeschnittene Angebote für eine außergewöhnliche Zielgruppe: Spezialangebote für Familien, alleinreisende Jugendliche, Singles, Gruppen oder nichtreitende Begleiter.

Mehr Informationen und Kontakt unter: www.reitferienvermittlung.de

