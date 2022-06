personalisten GmbH expandiert

Regionalzentrum in Gummersbach eröffnet

Mit der Eröffnung am Standort Gummersbach erweitert die personalisten GmbH erneut ihren Aktionsradius. Die neue Niederlassung des Düsseldorfer Personalberaters versteht sich insbesondere als regionales Vermittlungszentrum für die Industrie im Bergischen Land und Sauerland. Die operative Leitung übernimmt der neue Geschäftsführer Maik Kahler.

„Das Bergische Land und das Sauerland sind innovative Industriestandorte mit einer hohen Exportquote und geprägt von vielen mittelständischen Unternehmen. Darunter zahlreiche Hidden Champions, aber auch namhafte Global Player.“ beschreibt Thomas Wiesmann, geschäftsführender Gesellschafter den neuen Standort der personalisten GmbH. „Vor allem die vielen Mittelständler oder Familienunternehmen in Privatbesitz haben sich mit Nischenstrategien im Weltmarkt eine führende Rolle erarbeitet. Diesen können wir in der Rekrutierung von Fachkräften und Spezialisten gezielt weiterhelfen.“

Mit Maik Kahler als Geschäftsführer und Gummersbacher Urgestein konnte ein bestens vernetzter Branchenexperte aus der Personaldienstleistung für das Unternehmen begeistert werden. Aus vorherigen beruflichen Stationen als Geschäftsführer in der Personaldienstleistungsbranche bringt der gebürtige Gummersbacher nicht nur Lokalkolorit, sondern auch umfassende Branchenexpertise mit ein. „Wir bieten Perspektiven – sowohl für Mitarbeiter als auch für Unternehmen.“ bestätigt Maik Kahler die Vision der personalisten GmbH.

„Unser Schwerpunkt liegt ganz klar auf der langfristigen Vermittlung von gut ausgebildeten Fachkräften, Spezialisten, oder auch Führungskräften – durch unsere langjährige Tätigkeit als Personalberater kennen wir die Unternehmen und ihre Kultur in der Region und über die Grenzen von NRW hinaus“, so Matthias Wiesmann, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter. Am Standort Gummersbach wird branchenübergreifend das industrielle Netzwerk ausgebaut – dabei wird auf das Knowhow der Düsseldorfer Zentrale gesetzt. Schließlich werden in der Gründungsstadt bereits seit 16 Jahren in verschiedenen Industrien, wie u.a. dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektrotechnik, dem Handel oder dem Dienstleistungssektor erfolgreich Unternehmen mit Fach- und Führungskräften versorgt und langfristige Kundenbeziehungen gepflegt.

2005 gründete Thomas Wiesmann die Personalberatung. Zunächst als Partnerunternehmen einer bundesweit tätigen Personaldienstleistungsgruppe.

Seit 1.1.2011 tritt das Unternehmen eigenständig auf und firmiert seit 2022 als personalisten GmbH. Firmensitz ist Düsseldorf. Das Unternehmen betreut bundesweit mittelständisch geprägte Unternehmen und expandiert derzeit an weiteren Standorten im gesamten Bundesgebiet.

Die personalisten sind schwerpunktmäßig in den Branchen Maschinenbau, metallverarbeitende Industrie, Chemie, Handel, Logistik und Dienstleistungsunternehmen tätig.

Kontakt

personalisten GmbH

Matthias Wiesmann

Theo-Champion-Str. 1

40549 Düsseldorf

0211 302061-0

presse@personalisten.com

https://www.personalisten.com

