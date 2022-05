Personalie: Thomas Bippes wechselt zur SRH Mobile University

primseo – SEO und Reputationsmanagement Der Baden-Badener Unternehmer Thomas Bippes, bisher Professor für Medien- und Kommunikationsmanagement an der SRH Hochschule Heidelberg, hat im Mai 2022 die Professur für Medien- und Kommunikationsmanagement an der „SRH Fernhochschule – The Mobile University“ mit Sitz in Riedlingen übernommen. Die staatlich anerkannte SRH Fernhochschule legt ihren Schwerpunkt auf berufsbegleitendes Online-Studium und richtet sich an Studierende, die orts- und zeitunabhängig, parallel zu Beruf, Ausbildung, Familie oder Leistungssport ihr Studium absolvieren möchten.

Thomas Bippes ist promovierter Politikwissenschaftler und hatte seit 2018 die Professur für Medien- und Kommunikationsmanagement an der SRH Hochschule Heidelberg inne. Bis 2021 leitete er den Studiengang Medien- und Kommunikationsmanagement als Studiengangskoordinator am Campus Calw der SRH Hochschule Heidelberg.

Vor der Gründung seiner Baden-Badener Online-Marketing-Agentur PrimSEO GbR im Jahr 2012 war er u.a. als Pressesprecher und wissenschaftlicher Referent sowie als freier Berater tätig. Für verschiedene Verbände und Institutionen hat er als Chefredakteur und Verleger deren Mitgliedermagazine betreut. Professionelles Online-Marketing lernte der Kommunikationsexperte unter anderem im Presse- und Informationsstab des Bundesministeriums der Verteidigung und als Gesellschafter einer Online-Marketing-Agentur mit Sitz in Baden-Baden. Thomas Bippes schreibt als Gastautor für verschiedene Tages- Wochen- und Internetzeitungen und ist als Keynote-Speaker tätig.

Das Angebot der SRH Fernhochschule umfasst 46 Bachelor- und Master-Studiengänge, außerdem über 60 Hochschulzertifikate. 2022 wurde die Hochschule zum vierten Mal zur beliebtesten Fernhochschule Deutschlands gewählt. Sie zählt rund 8.500 Studierende. Alle Studiengänge und Zertifikatskurse sind von der Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) staatlich anerkannt.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

