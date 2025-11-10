PERKEO präsentiert den TITAN HEXE 60 Kanten-Aufschweißbrenner für maximale Effizienz im Flachdachbau

Das schwäbische Traditionsunternehmen PERKEO-WERK bringt eine echte Innovation für den professionellen Einsatz im Flachdach- und Straßenbau auf den Markt: Der neue TITAN HEXE 60 Kanten-Aufschweißbrenner wurde speziell für Anwender entwickelt, die bei der Verarbeitung von Bitumenbahnen mehr Leistung und Effizienz verlangen. Dank seines größer dimensionierten Hochleitungs-Brennerkopfes mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Leistung von 88 kW erzeugt das Gerät eine höhere Flächenleistung und eine gleichmäßigere Wärmeverteilung, wodurch sich Kanten und Stoßbereiche spürbar schneller und sauberer aufschweißen lassen. Gefertigt aus ultraleichtem Titan ermöglicht der Brenner ein ermüdungsfreies Arbeiten auch über längere Zeiträume.

Einzigartiger PERKEO-Turbinen-Effekt

Dank des PERKEO-Turbinen-Effekts – einer innovativen Kombination aus Luft-Schräg-Ansaugung und Bernoulli-Prinzip – erreicht der TITAN HEXE 60 eine Flammentemperatur von bis zu 1500 °C. Die ausgeklügelten Bohrungen im Ventilkörper sorgen durch optimierte Strömungsverhältnisse und eine ideale Luft-Gas-Vermischung für höchste Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Aus dem Gemisch wird so das Maximum herausgeholt. Der Propangasverbrauch fällt dabei vergleichsweise niedriger aus, da die Anteile an unverbrauchtem Propangas in Form von Stickoxiden fast vollständig eliminiert werden. Das Ergebnis: dichte, langlebige Nahtverbindungen bei maximaler Wirtschaftlichkeit.

Der TITAN HEXE 60 eignet sich ideal für das Aufschweißen von Bitumenbahnen im Dach- und Straßenbau, insbesondere bei Kanten, Stoßverbindungen und Überdeckungen. Neben der ultraleichten Titan-Version ist das Modell alternativ auch in einer robusten Stahlausführung erhältlich.

„Wir sind absolut stolz darauf, in engster Zusammenarbeit mit unseren Profi-Anwendern, immer wieder neue Ideen erfolgreich umzusetzen. Mit diesem neuen Produkt können wir eine wichtige Lücke beim ergonomischen und ökonomischen Arbeiten mit Bitumenbahnen schließen“, erklärt Yassine Hönes, Geschäftsführer von PERKEO.

Premiere auf der Messe DACH+HOLZ 2026

Fachbesucher können den neuen TITAN HEXE 60 erstmals live auf der DACH+HOLZ International vom 24. bis 27. Februar 2026 in Köln erleben – am Stand von PERKEO in Halle 8, Stand 422.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von PERKEO WERK unter www.perkeo-werk.de oder kontaktieren Sie den Kundenservice unter +49 (0)7150-3 50 43-0 oder perkeo@perkeo-werk.de.

PERKEO – Made in Germany steht seit 100 Jahren für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit in der Löt- und Schweißtechnik.