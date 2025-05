PERKEO MINI ECO PRO – das kompakte Kraftpaket für mobiles Hartlöten

Mit dem neuen Profi-Hartlötgerät MINI ECO PRO setzen die findigen Tüftler von PERKEO erneut Maßstäbe in Sachen Leistungsfähigkeit und Mobilität. Trotz seiner außergewöhnlich kompakten Bauweise und einem Gewicht von nur 8,60 kg liefert es eine beeindruckende Flammentemperatur von über 2.850 °C, mit der sich selbst anspruchsvollste Lötarbeiten mühelos meistern lassen.

MINI ECO PRO überzeugt mit einem durchdachten Design, das sich perfekt für den mobilen Einsatz eignet. Die handlichen Abmessungen von 420 x 220 x 120 mm erlauben eine platzsparende Verstauung und einen komfortablen Transport. Gerade Kälte- und Klimatechniker, die Wert auf Flexibilität und Effizienz legen, profitieren von der hohen Leistungsfähigkeit dieses Winzlings unter den Profigeräten.

Ein weiteres Highlight: Unabhängigkeit von Gaslieferanten – hohe Füllkosten und Zeitverlust lassen sich einsparen! Eine selbst wiederbefüllbare 1 l Sauerstoffflasche, die es so nur bei PERKEO gibt, und eine selbst wiederbefüllbare Propan-Montageflasche mit 0,425 kg Inhalt bieten klare Vorteile für Profis, die Wert auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit legen. So kann man nach Herstellerangaben mit vollen Flaschen und dem installierten KLEIN RISTA Hartlötbrenner Gr. 2 (für 1–2 mm Materialstärke) gut eine Stunde und 40 Minuten löten, bis man die Flaschen wieder befüllen muss.

Die Qualität spricht für sich: Alle verwendeten Materialien und die präzise Verarbeitung sorgen für extreme Robustheit und Langlebigkeit. Alle Messing-Bauteile sind mit Silberlot im Hartlötverfahren fest verbunden, sodass weder Feuchtigkeit, Lötchemikalien noch der rauhe Alltagseinsatz die Funktionalität beeinträchtigen. Das macht den PERKEO MINI ECO PRO zu einem zuverlässigen Partner für Sanitär-, Heizungs- und Kältetechniker, Dachdecker, Spengler, Klempner, Modellbauer sowie anspruchsvolle Hobbyhandwerker.

„Mit dem PERKEO MINI ECO PRO bieten wir Profis ein technisch ausgereiftes Qualitätsprodukt, das – flexibel, leicht und leistungsstark – speziell für den alltäglichen mobilen Einsatz konzipiert ist“, so Yassine Hönes, Geschäftsführer der PERKEO-WERK GMBH+CO.KG aus Schwieberdingen in Baden-Württemberg. „Auch dieses innovative neue Produkt ist wieder ein schöner Beleg dafür, wie eng wir mit unseren Anwendern zusammenarbeiten, ganz genau zuhören und so ständig Verbesserungen für deren Arbeitspraxis schaffen“, so Hönes weiter.

PERKEO MINI ECO PRO ist ab sofort unter Art.-Nr. 799/16/01/8 verfügbar. Dazu gibt es mit dem PERKEO MAXI ECO PRO unter Art.-Nr. 799/16/01/9 noch eine Produktvariante mit 2 l Sauerstoffflasche, ebenfalls wiederbefüllbar.

Ausführliche Informationen zu diesem Produkt und zum PERKEO-Gesamtsortiment erhalten Interessierte unter 07150/35043-0 oder www.perkeo-werk.de.

PERKEO – Made in Germany steht seit über 100 Jahren für höchste Qualität und Kundenzufriedenheit in der Löt- und Schweißtechnik.