Pekings Kulturtourismus glänzt auf der IMEX 2025 in Frankfurt

(Ortszeit, 20.–22. Mai 2025) Das jährliche Event der globalen Messebranche – IMEX Frankfurt 2025 – fand auf dem Internationalen Messegelände Frankfurt in Deutschland statt. Das Beijing Municipal Bureau of Culture and Tourism koordinierte und organisierte die Gründung der „Beijing International Convention and Exhibition Tourism Exhibition Delegation“ durch elf branchenführende Unternehmen, darunter Beijing Capital Group Exhibitions and Events, Beijing Badaling Cultural and Tourism Group Co. Ltd., Beijing Shiyuan Investment Development Co.,Ltd., China Tourism Group Travel Services Co., Ltd., Beijing BTG Tourism Development Co. Ltd, IME Consulting Co., LtdChina Star LTD., Asia Concierge, Beijing Wildchina Corporate Services, China Dynasty Tours und UMICE (Beijing) International Conference Service L.L.C. Durch professionelle Präsentationen, präzises Andocken und interaktive kulturelle Erlebnisse wird die Delegation den globalen Tourismusunternehmen die umfassende Stärke der „Internationalen Kongress- und Ausstellungshauptstadt“ präsentieren und der Vertiefung der internationalen Kongress- und Ausstellungskooperation neue Impulse verleihen.

Auf dem Ausstellungsgelände wurden das Video „Beijing heißt Sie willkommen“, und kurze Werbevideos von den einzelnen Ausstellern gezeigt. Außerdem wurden Werbematerialien wie Broschüren zum Thema „Neue Entdeckungen“, Reiseführer für Peking, Broschüren zur 240-stündigen visumfreien Durchreise und Informationsbroschüren zu den Ressourcen des Veranstaltungsorts verteilt. Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung lag auf der Einführung der 240-Stunden-Transitvisumfreiheit für Beijing-Tianjin-Hebei und der visafreien Einreise.

Vor Ort wurden den Käufern klassische Stücke der Peking-Oper und der Peking-Geige vorgeführt, die den einzigartigen Charme der traditionellen chinesischen Kultur vermittelten. Für die Gäste wurden außerdem Aktivitäten organisiert, beispielsweise das Anfertigen von Handreibungen, die Herstellung von Duftsäckchen, die Herstellung von Lackfächern und die Verkostung von Jasmin-Tee usw., um durch mehrdimensionale Interaktionen emotionale Bindungen zwischen den Kulturen aufzubauen. Dadurch wurde nicht nur das tiefgründige Erbe der Pekinger Kultur vermittelt, sondern den Gästen auch die Möglichkeit geboten, es aus erster Hand zu erleben und so eine tiefe emotionale Bindung im kulturellen Austausch aufzubauen.

Während der Ausstellung kamen Vertreter vieler international renommierter Destinationsbetriebsunternehmen, Konferenz- und Ausstellungsunternehmen sowie Reisebüros an den Stand des Kultur- und Tourismusbüros der Stadt Peking, um die weitere Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen zu besprechen. Insgesamt 11 teilnehmende Unternehmen luden 302 Kunden ein und organisierten 5 Präsentationsaktivitäten für Einkäuferteams. Sie haben vorläufige Kooperationsabsichten mit fast 85 Käuferunternehmen vereinbart, darunter das World Tourism Forum Institute, die International Society of Nephrology (ISN), The Blend Group aus Großbritannien, die Triumph Group aus Italien und das saudische TSG-Exicon.

Als tausendjährige Hauptstadt und „doppelte olympische Stadt“ ist der Auftritt des städtischen Büros für Kultur und Tourismus von Peking nicht nur eine Reaktion auf den „Kongress- und Ausstellungstermin“, sondern auch eine konkrete Praxis der aktiven Teilnahme an internationalen Kongress- und Ausstellungsaktivitäten. In jüngster Zeit hat China seine Einreisebestimmungen für südamerikanische Länder schrittweise gelockert und Touristen aus diesen Regionen haben ein deutlich gestiegenes Interesse am chinesischen Markt gezeigt. Darüber hinaus hat die Anzahl der Anfragen aus relevanten mittel- und osteuropäischen Ländern im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Dies deutet darauf hin, dass sich Chinas Position in der globalen Kongress- und Ausstellungstourismusbranche ständig verbessert und demonstriert zudem die große Anziehungskraft Pekings als internationales Austauschzentrum. Es wird überzeugt, dass sich der chinesische Inbound-MICE-Tourismusmarkt in Zukunft durch die kontinuierliche Optimierung der Politik und die Vertiefung der internationalen Zusammenarbeit noch erfolgreicher entwickeln wird!