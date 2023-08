Pauluskirche in Albstadt-Pfeffingen wird Zentrum der Tierbestattung

Die Pauluskirche in Albstadt-Pfeffingen, Onstmettinger Str. 11, wird an die Tierbestattung Schönhalde (derzeit Onstmettinger Str.48/1, Pfeffingen) verkauft. Am vergangenen Sonntag wurde die Kirche mit einem letzten Gottesdienst feierlich übergeben.

Jeder, der bereits ein Haustier verloren hat, weiß, wie schmerzvoll dieser Verlust an den Tod ist. Wenn der geliebte Vierbeiner von uns gegangen ist, möchte selbstverständlich jeder Tierhalter seinen langjährigen tierischen Freund würdevoll bestatten.

Tierbestattungen werden an vielen Orten von verschiedenen Anbietern durchgeführt. Die Qualität der Angebote unterscheidet sich stark.

Die Pauluskirche Albstadt-Pfeffingen wurde 1955 von der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde Albstadt erbaut und zum Jahresende feierlich eingeweiht.

Am Sonntag, den 30.07.2023 fand ein letzter Gottesdienst mit Pastor Wolf-Dieter Keßler statt. Die zahlreichen Anwesenden erinnerten sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge an schöne Zeiten und besondere Traditionen an diesem Ort. Die Mitglieder der Kirchengemeinde erzählten so manche Anekdote. Menschen wie Du und ich verbindet die Geschichte des ganzen Lebens eng mit dem geliebten „Kirchle“. Der Kirchenschlüssel wurde feierlich an Ellen Weinmann von der Schönhalde übergeben.

Die Kirchengemeinde und das Blasorchester eskortierten mit der Entweihung die Altarbibel, die Kerzen, das Abendmahlgeschirr und die Paramente feierlich nach draußen. Somit ist die Pauluskirche in Pfeffingen nach der Entweihung an keine bestimmte Konfession mehr gebunden.

Die Schönhalde Tierbestattung als neuer Hausherr steht dafür ein, dass die Türe der Pauluskirche auch in der Zukunft jedem offen steht und wird nach Kräften alle Menschen und auch Tiere willkommen heißen.

Eine Tierbestattungs-Kirche gibt es in ganz Deutschland noch nicht. Diese Lücke wird nun in Albstadt geschlossen.

Wir möchten der ev.-methodistischen Kirche Albstadt (EMK) von Herzen Danke! sagen, auch im Namen der Tierfreunde die hier nun eine Heimat finden. Ohne die Unterstützung der EMK würde es einen solchen, neuen, einzigartigen Ort für die Tiertrauer nicht geben.

Ellen Weinmann

Schönhalde Tierbestattung

Onstmettinger Str. 48/1

72459 Albstadt

www.schoenhalde.de

07432982414

info@schoenhalde.de