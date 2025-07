Partnerrückführung kann zu Erfahrungen der Selbstfindung führen

Nach dem schmerzhaften Ende einer Liebesbeziehung wünschen sich viele, den Ex-Partner zurückzugewinnen. Dieser Wunsch ist oft mit dem Wunsch verbunden, dass der Ex-Partner seine Fehler einsieht und sich ändert.

„Über 30% der erfolgreichen Partnerrückführungen bringen Entwicklungen mit sich, die von Betroffenen oft zu Beginn nicht erwartet werden.“, berichtet Clara Pohl, die Menschen in diesem Prozess begleitet.

Die Erfahrungen der Partnerrückführung entpuppen sich für nicht wenige als tiefgreifende Erfahrung der Selbstfindung und inneren Heilung. Der Vorgang der Partnerrückführung durchläuft verschiedene Phasen.

Nach anfänglicher Wut und innerer Abkehr von dem Ex-Partner öffnen sich einige Betroffene für die Phase der Selbstreflektion. „Manchen fällt es in dieser Phase sehr schwer, den Gedanken zuzulassen, dass ihr eigenes Verhalten zu der Trennung maßgeblich beigetragen hat“, erklärt Pohl. „Andere wiederum neigen dazu, sich selbst die ganze Verantwortung für die Trennung zuzuschreiben.“

Bei der Partnerrückführung ist es wichtig, Betroffene zu unterstützen, eine ausgewogene Perspektive auf das Geschehene zu entwickeln und die Heilung eigener emotionaler Wunden zuzulassen. Der Vorgang der Vergebung spielt eine besondere Schlüsselrolle. Pohl empfiehlt: „Vergebe nicht nur dem Ex-Partner, sondern auch dir selbst.“

Ein Fallbeispiel: Der Wendepunkt liegt im Inneren

Die Erfahrungen einer Klientin von Clara Pohl verdeutlichen diese unerwartete Reise. Zu Beginn hoffte sie, der räumliche Abstand würde in ihrem Partner Reue auslösen und den Ex-Partner zur Rückkehr bewegen. „Ich hatte gehofft, dass er mich vielleicht durch meine Abwesenheit vermissen würde“, beschrieb die Klientin. Doch die Abwesenheit des Ex-Partners führte für sie selbst zu dem Prozess der Rückschau auf die Beziehung und ihr eigenes Verhalten.

Konflikte und Reibungspunkte in der zurückliegenden Beziehung betrachte die Klienten aus neuen Perspektiven. Dieser Vorgang der Selbstreflektion mündete für die Klientin in der Erkenntnis, dass nicht nur ihr Ex-Partner, sondern auch sie selbst zu Konflikten beigetragen hatte.

Zum ersten Mal erkannte die Klientin eine tief sitzende, unbewusste Furcht, die ihre Beziehung belastet hatte: das Gefühl, nicht gut genug zu sein und dass ihr Partner sie ohnehin irgendwann verlassen würde. Diese verdrängte Furcht führte dazu, dass sie sich unbewusst anders verhielt, als sie es eigentlich wollte, um sich vor dem erwarteten Schmerz zu schützen. Sie stand vor der quälenden Frage, ob sie die Trennung selbst heraufbeschworen hatte, um sich einmal mehr zu beweisen, dass sie nicht liebenswert sei.

Diese Realisierung markierte einen Wendepunkt. Ihre Entscheidung für den Prozess der Partnerrückführung erhielt eine neue, tiefere Motivation. „Ich stelle mich meinen eigenen Blockaden und versuche diese zu lösen „, beschloss die Klientin. „Um für das zu kämpfen, was ich wirklich möchte, ich selbst sein ohne übersteigerte Ängste und negative Glaubenssätze.“

Von der Angst zur Klarheit: Eine neue Wirklichkeit schreiben

In Zusammenarbeit mit Clara Pohl wurden der Klientin ihre eigenen Blockaden und destruktiven Verhaltensmuster als Liebespartner bewusst. Die Schuldgefühle ihm und sich selbst gegenüber nahmen ab. Die Angst wich einer neuen Klarheit. „So viel Handeln war zuvor Angst getrieben“, so die Klientin rückblickend. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst wurde eine innere Weiterentwicklung und Heilung in Gang gesetzt, die es ihr ermöglichte, ihre eigene Wirklichkeit neu zu gestalten.

Das Ergebnis dieses Prozesses ist oft eine reifere und authentischere Persönlichkeit, die ihren eigenen Ballast der Vergangenheit erkannt hat und konstruktive Wege sucht und findet, die eigenen Ängste zu navigieren.

Manchmal kehrt der Partner zurück und in diesen Fällen ist die wiedervereinte Beziehung nicht dieselbe wie zuvor – die Beziehung ist oft ehrlicher und tiefer, weil beide Partner durch den Prozess gewachsen sind.

Die wichtigste Botschaft ist, wie Pohl hervorhebt: „Wenn auf beiden Seiten noch Liebe vorhanden ist, kann eine Partnerrückführung nicht nur eine Wiedervereinigung bewirken, sondern darüber hinaus zu einer Reifung der Partner und zu einer Vertiefung der Verbindung der beiden führen.“

Über Clara Pohl: Clara Pohl ist ein erfahrenes Medium, das sich auf die Begleitung von Menschen in emotional herausfordernden Lebensphasen, insbesondere im Bereich Liebe und Partnerschaft, spezialisiert hat. Ihr Ansatz verbindet spirituelle Führung mit psychologischer Selbstreflexion, um Klientinnen und Klienten nicht nur bei der Partnerrückführung, sondern auch auf ihrem Weg zu persönlichem Wachstum und innerem Frieden zu unterstützen.

