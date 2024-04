Panik City startet Vorverkauf für zweite Jahreshälfte: Neue Touren und Eventoptionen jetzt buchbar

Die Reeperbahn als Hotspot für Weltklasse-Entertainment: Das Udoversum bietet aufregende Erlebnisse für Fans fast jeden Alters

Die Panik City, eine der führenden Attraktionen auf der Reeperbahn und bekannt für ihre einzigartigen Udo Lindenberg Erlebnisse, startet den Vorverkauf für die zweite Jahreshälfte 2024. Neben den bewährten 90-minütigen Touren können Besucher*innen jetzt täglich die neue 60-minütige Express-Tour Kompakt erleben.

Einzeltickets sind für Gruppen bis zu 11 Personen zu den angegebenen Tourstartzeiten buchbar und ab sofort im Ticketshop online sowie an jeder Eventim Vorverkaufsstelle deutschlandweit erhältlich. Die generellen Tourstartzeiten sind wie folgt: mittwochs bis freitags von 10:00 bis 15:00 Uhr, samstags von 10:00 bis 17:00 Uhr sowie sonn- und feiertags von 11:00 bis 15:00 Uhr. Gruppen ab 40 Personen haben die Möglichkeit, an allen Tagen und zu jeder Zeit eine Tour zu buchen. Neu ist die Öffnung der Panik City für die Express-Tour Kompakt auch montags zwischen 11:00 und 13:00 Uhr. Dadurch haben Besucher*innen nun die Möglichkeit, wieder an sechs Tagen in der Woche in die Welt von Udo Lindenberg einzutauchen.

Corny Littmann, Gesellschafter der Panik City, betont die Bedeutung der Reeperbahn als Hotspot für Entertainment: „Die Reeperbahn, nach der Wall Street die zweitbekannteste Straße der Welt, steht nicht nur für Rotlicht und Musik, sondern auch für Weltklasse-Shows und Entertainment. Mit unseren 90minütigen geführten Touren, den neuen Express-Touren Kompakt und aufregenden Eventoptionen in der Panik City möchten wir diesen Ruf weiter stärken. Wir freuen uns sehr, unsere Besucher*innen auf eine unvergessliche Reise durch das Udoversum mitzunehmen!“

Die Panik City bietet eine geniale Ausstellung und Erlebniswelt für Touristen, Fans und alle, die Spaß haben wollen. Hier gibt es Erkenntnisgewinn mit dem berühmten Lämpchen, das einem aufgeht. „Keine Panik!“, wenn ihr auf der Suche nach einer echten Sehenswürdigkeit in Hamburg seid. Mit dem frisch gebackenen Ehrenbürger Udo Lindenberg Hamburg zu erleben, ist garantiert ein unvergessliches Erlebnis. Die PANIK CITY ist ein vielfach ausgezeichnetes Gesamtkunstwerk im Herzen von St. Pauli.

Neben der vollen 90-minütigen Tour durch das Udoversum können Besucher*innen nun auch die brandneue 60-minütige Express-Tour Kompakt erleben. Diese Tour ist die perfekte Möglichkeit, in kürzester Zeit die Highlights des Udoversums mitzunehmen. Die 90-minütige Tour „Panik City – Udo Lindenbergs Multimedia Erlebnis“ beinhaltet neben der Tour auch einen Eierlikör danach sowie ein mit Gästen und Udo produziertes Video und selbstgemalte Likörelle, die per Email zugesandt werden. Bei der 60-minütigen Express-Tour Kompakt erhalten Besucher*innen ebenfalls das Video und Likörelle als Erinnerung. Hier verzichten die persönlichen Tourguides lediglich auf die Räume Gronau und den Osten, sowie das Feierlikörchen am Ende der Tour.

Zusätzlich zur Touroption ist die Panik City auch als Eventlocation für 50-120 Personen buchbar. Von Lesungen über Konzerte und Parties bis hin zu Workshops, Shootings und Launchevents ist alles möglich. Für Gruppenbuchungen von Weihnachtsfeiern stehen ab sofort attraktive Angebote zur Verfügung, auch in Kombination mit Drinks und Snacks vor Ort oder bei den Partnerunternehmen vor Ort. Hier sind sogar Showbestandteile buchbar.

An den Weihnachtsfeiertagen zwischen dem 24. und 26. Dezember 2024 macht die Panik City eine kurze Rock’n’Roll Pause, ansonsten ist das Team täglich für die Besucher*innen da, um ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Weitere Informationen und Tickets sind ab sofort auf der offiziellen Website der PANIK CITY unter www.panikcity.de erhältlich. Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung steht auf www.panikcity.de/presse zum Download bereit.

Auf einer Fläche von etwa 700 m² ist die PANIK CITY – UDO LINDENBERGS MULTIMEDIA ERLEBNIS auf Hamburgs Reeperbahn im Klubhaus St. Pauli zu Hause. Das innovative Technik-, Kunst- und Kultur-Projekt zeichnet das musikalische, künstlerische und gesellschaftspolitische Wirken des Ausnahmekünstlers Udo Lindenberg nach und macht es mittels technischer Innovationen erlebbar. Die Reeperbahn mit ihren Seitenstraßen ist mit über 30 Millionen Besuchern im Jahr Deutschlands Hotspot für Partys, Feiern und Entertainment aller Art. Als Musikstadt und Vorreiter in der Digitalisierung hat Hamburg nun mit der PANIK CITY einen neuen spannenden Ort der Begegnung und des Ausprobierens.

