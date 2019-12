Paletten für besondere Produkte in der Region Appenweier

Küst Holzverarbeitung konstruiert Paletten aus Holz als individuelle Sonderpaletten

APPENWEIER. So individuell wie Produkte unterschiedlicher Branchen sind, so individuell muss auch ihre Verpackung sein. Das gilt auch für Paletten aus Holz. „Immer häufiger erreichen uns Kundenanfragen nach Sonderpaletten. Das sind Paletten, die sich gezielt einem bestimmten Produkt anpassen. Hier muss nicht das Produkt auf die Palette passen, sondern die Palette passt sich dem Produkt an. Holz hat dabei im Vergleich zu anderen Werkstoffen bedeutende Vorteile. Denn es lässt sich flexibel anpassen und so aufbereiten, dass auch Verpackungen und Produkte außerhalb des logistischen Standards sicher transportiert werden können“, beschreibt Gregor Gaa, Geschäftsführer von G. Küst Holzverarbeitung. In dem Fachbetrieb mit Sitz in Kuppenheim arbeiten Logistikexperten und Paletten-Konstrukteure Hand in Hand. Ziel dabei ist es, die Logistik für herausfordernde Produkte sicher und verlässlich zu gestalten.

Individuelle Paletten für Betriebe aus Appenweier

„Bei der Logistik greift ein Rädchen ins andere. Hakt es bei der Palette, ist das wie ein Stein im Getriebe einer Mechanik, die reibungslos ineinandergreifen muss. Deshalb braucht es für besondere Produkte auch Sonderpaletten, die zwei zentrale Eigenschaften erfüllen müssen: Sie müssen zum Produkt und zur Lieferkette passen“, schildert Gaa die Herausforderung. Der auf Sonderpaletten spezialisierte Holzverarbeiter beliefert in der Region Appenweier zahlreiche Unternehmen mit einzigartigen Palettenlösungen. Die Nachfrage nach individualisierten Sonderpaletten ist dabei steigend, wie Geschäftsführer Gaa berichtet.

Auch in Betrieben aus Appenweier: Steigende Anforderungen an Paletten

In vielen Branchen werden die wachsenden Anforderungen schon lange nicht mehr durch die klassische Standardpalette abgedeckt. Die Qualität definiert bei Sonderpaletten von G. Küst Holzverarbeitung der Kunde. Die Palette soll für alle Einsatzzwecke konstruiert sein. „Das heißt, sie muss sich unter Umständen in zertifizierte Produktions- und Logistikketten einfügen. Gemeinsam mit unseren Kunden prüfen wir im Detail, welche Vorrausetzungen die individualisierte Palette erfüllen muss. Dazu entwickeln wir die benötigte Sonderpalette in einem speziellen Konstruktionsprogramm und dokumentieren die Eckdaten in einem Datenblatt“, schildert der Palettenexperte.

Die Firma Küst Holzverarbeitung in Kuppenheim stellt Transportverpackungen seit über 35 Jahren her. Zu der Herstellung gehören genauso Transportkisten in verschiedenen Größen genauso wie Paletten aus Holz.

Kontakt

G. Küst Holzverarbeitung GmbH & Co. KG

Gregor Gaa

Neufeldstr. 9

76456 Kuppenheim

+49 (0) 7222 41674

+49 (0) 7222 41624

presse@kuest-paletten.de

http://www.kuest-paletten.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.