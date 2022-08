Paddy Srinivasan: GoTo ernennt neuen CEO

Voriger Chief Product and Technology Officer plant weiteres Wachstum und Innovation für Mittelständler voranzutreiben

München, 10. August 2022 — GoTo, die All-in-One-Plattform für Geschäftskommunikation sowie IT-Support und -Management, befördert Paddy Srinivasan zum Geschäftsführer und Chief Executive Officer (CEO). In seiner vorigen Rolle als Chief Product and Technology Officer war Srinivasan eine treibende Kraft hinter der jüngsten Transformation und Plattformvereinheitlichung bei GoTo. Er folgt auf Mike Kohlsdorf, der seit Januar als CEO tätig ist.

„Paddy Srinivasan spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau unserer Vision, IT zu vereinfachen. Dazu gehörte auch die Weiterentwicklung von GoTo Connect und GoTo Resolve. Dank dieser Innovationen können Mittelständler jetzt noch erfolgreicher sein“, sagt Kohlsdorf. „Aufgrund unserer langjährigen und engen Zusammenarbeit bin ich mir sicher, dass er GoTo durch diesen entscheidenden Moment in der aktuellen Firmengeschichte führen wird – geprägt von beschleunigtem Wachstum und Produktinnovation.“

Srinivasan verfügt über 25 Jahre Produkt- und Führungserfahrung in Zusammenhang mit Technologien, mit denen sich die aktuellen Herausforderungen des Business-Alltags lösen lassen. Zu Beginn seiner Karriere war er Gründer und CEO von Opstera, einem Start-up für Cloud-Monitoring und -Management, das von Avanade übernommen wurde, einem Joint Venture von Microsoft und Accenture. Er kam 2013 als General Manager zu GoTo, damals noch LogMeIn, und war dort für Produktstrategie, strategische Partnerschaften und den Kundenerfolg verantwortlich. Anschließend wechselte Srinivasan als General Manager of Data, Machine Learning Platform Services zu Amazon Alexa AI, bevor er 2020 als Chief Product and Technology Officer zu GoTo zurückkehrte.

„Wir bei GoTo sind einzigartig positioniert, um KMUs mit ihren wertvollsten Kontakten zu verbinden – ihren Mitarbeitern und Kunden“, so Srinivasan. „Ich bin stolz auf die geleistete Arbeit unseres Teams, das IT-Prozesse vereinfacht und unsere Vision weiter voranbringt. Daher freue ich mich auf unsere zukünftigen Projekte. Wir arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen, um die IT-Herausforderungen unserer Kunden zu lösen und gleichzeitig ihre wichtigsten Kontakte und Einnahmen zu schützen.“

GoTo entwickelt Software für die flexible Arbeitswelt, darunter GoTo Connect, GoTo Resolve, Rescue und Central. Die Lösungen sind für die IT-Teams kleiner und mittelständischer Unternehmen konzipiert, aber leistungsfähig genug für große Konzerne. Die Software wurde entwickelt, um die Anforderungen von Endanwendern in den Bereichen Unified Communications & Collaboration (UCC) sowie IT-Management und -Support zu unterstützen. Fast 800.000 Kunden tragen dazu bei, dass mehr als eine Milliarde Menschen über die UCC-Produkte von GoTo an Meetings, Webinaren, Kursen und Schulungen teilnehmen. Hinzu kommen über eine halbe Milliarde Verbindungen über die Fernzugriffs- und Support-Tools des Unternehmens. GoTo setzt sich mit dieser Entwicklung dafür ein, dass die Zeit am Arbeitsplatz gut genutzt wird und mehr Zeit außerhalb der Arbeit für die Anwender verfügbar ist. Mit über 3.000 Mitarbeitern weltweit und einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde Dollar hat das auf Fernzugriff spezialisierte Unternehmen seinen physischen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, und verfügt über weitere Niederlassungen und zahlreiche Mitarbeiter im Homeoffice in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Australien und an anderen Standorten.

