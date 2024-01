Pack4Food24.de – Das B2B Portal für Verpackung, Werbung und Hygiene

Pack4Food24 ist ein Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, und Teil der Ragaller Gruppe in Deutschland.

Auf den ersten Blick ist Pack4Food24 ein Onlineshop für Verpackungen, Tischprodukte, Hygieneprodukte und Reinigungsartikel für gastronomische Betriebe. Aber schon wenn man nur ein paar Minuten auf der Webseite war, erkennt man die riesige Auswahl an Produkten und Lösungen, die das B2B Webportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH anbietet.

In verschiedene Hauptkategorien aufgeteilt finden Restaurants, Imbissbetriebe, Hotels und viele weitere Gewerbetreibende zum Beispiel innovative und nachhaltige Bio Verpackungen, oder auch praktische und günstige Einweglösungen für das To Go und Take away Geschäft in der Gastronomie. Servietten und weitere Tischprodukte sind in Gastronomie, Hotellerie und Imbiss obligatorisch, und finden sich natürlich ebenso im Portfolio von Pack4Food24.

Typische Ausrichtungen des Lebensmittelhandels und der Gastronomie werden besonders angesprochen, so dass Bäcker, Metzger, Coffeeshops, aber auch italienische, asiatische oder türkische Restaurants ein auf sie abgestimmtes Sortiment finden.

Einen weiteren Spezialbereich des Pack4Food24.de Angebots stellen verschiedenste Varianten an Tragetaschen dar. Gerade im Einzelhandel und in der Gastronomie sind Tragetaschen ein wichtiges Serviceprodukt, um es Kunden zu ermöglichen, vor Ort eine praktische Tragehilfe für ihre Einkäufe zu erwerben. Einen großen Anteil am Tragetaschensortiment haben Papiertragetaschen, aber auch Mehrwegtragetaschen oder günstiger Kunststofftüten sind im B2B Shop bestellbar.

Zahlreiche Tragetaschen, aber auch Verpackungen und Servietten lassen sich als Werbeträger nutzen, und sind individuell mit Werbebotschaften, Logos oder individuellen Unternehmensdesigns bedruckbar. Hier hält Pack4Food24 ein umfangreiches Service- und Lieferantennetz vor, und unterstützt seine Kunden auf Wunsch von der Designfindung bis zur finalen Auslieferung an Zentralläger, Franchisenehmer oder Filialen.

Last but not Least, und ein nicht zu unterschätzender Vorteil von Pack4Food24, ist auch das breit aufgestellte Angebot an praktischen Hygienelösungen und leistungsfähigen Reinigungsmitteln. Von Putzrollen, Toilettenpapier, Vliestüchern, über Einweghandschuhe und Müllsäcke, bis hin zu Seifen, Spülmitteln und Reinigern können nicht nur Gastronomen, sondern auch zahlreiche andere Gewerke von der Produktkompetenz des Pack4Food24 Teams profitieren.

Aber gerade für die Hauptzielgruppe aus Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel gilt das Credo, dass man bei Pack4Food24 eine Vielzahl an Lösungen für ein erfolgreiches Tagesgeschäft „aus einer Hand“ erhalten kann.

Pack4Food24.de ist das Onlinebestellportal des Großhandelsspezialisten Pro DP Verpackungen. Auf www.pack4food24.de kann rund um die Uhr auf ein umfangreiches Sortiment an praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, günstigem Einweggeschirr, innovativen Tischprodukten, qualitativen Hygieneartikeln und professionellen Reinigungsmitteln zugegriffen werden.

Mit der direkten Anbindung des Onlineshops an den stationären Großhandel verbindet die Pro DP Verpackungen ideal die Vorteile der beiden Vertriebswege.

