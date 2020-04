OutSystems weitet COVID-19 Community Response Support Plattform auf 18 Gemeindeverbände in Portugal aus

OutSystems hat die Einführung der Integrated Management Plattform angekündigt, die die gemeinsame Nutzung von Ressourcen in 18 Gemeindeverbänden in Portugal erleichtert. An der Initiative beteiligt haben sich die Metropolregion Lissabon, das Rathaus von Lissabon, Deloitte, Hi Interactive und OutSystems. Sie wurde im Rahmen des COVID-19 Community Response Programs gestartet und zielt darauf ab, bis zu 20 Apps zur Bekämpfung des Coronavirus hervorzubringen.

Mithilfe der Integrated Management Plattform können 18 Gemeindeverbände in der Umgebung von Lissabon Produkte, Ausrüstungen und Dienstleistungen schnell und effektiv miteinander teilen. Dies ermöglicht es, die Ressourcen der einzelnen Gemeindeverbände zu optimieren und die Zusammenarbeit in der aktuellen Notlage zu verbessern.

Tausende von Kunden weltweit vertrauen OutSystems, der Nummer eins Low-Code-Plattform für die schnelle Anwendungsentwicklung. Ingenieure mit einer ausgeprägten Liebe zum Detail haben jeden Aspekt der OutSystems-Plattform entwickelt, um Unternehmen bei der Entwicklung von Anwendungen zu unterstützen und somit schneller zu transformieren.

OutSystems ist die einzige Lösung, die die Leistungsfähigkeit der Low-Code-Entwicklung mit fortschrittlichen mobilen Funktionen kombiniert und die visuelle Entwicklung ganzer Anwendungen ermöglicht, die sich leicht in bestehende Systeme integrieren lassen. Interessierte können OutSystems auf www.outsystems.com besuchen oder dem Unternehmen auf Twitter @OutSystems bzw. LinkedIn folgen.

Bildquelle: OutSystems