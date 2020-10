OURIGINAL unterstützt globale Kampagnen rund um das Thema Akademische Integrität

(Stockholm / Köln, 20. Oktober 2020) –„In den letzten Monaten hat das Bildungswesen größere Veränderungen durchlebt als in den letzten Jahrzehnten zusammen. Durch die Verlagerung von Kursen aus dem realen Klassenzimmer in eine rein digitale Umgebung mussten sich sowohl PädagogInnen als auch StudentInnen und SchülerInnen mit einem völlig neuen Lehr- und Lernkonzept auseinandersetzen. Dadurch gerieten beide Seiten unter einen enormen Druck“, sagt Andreas Ohlson, CEO von Ouriginal.„Studien zeigen, dass Schüler, denen es an persönlicher Interaktion mit Lehrern und Gleichaltrigen fehlt, eher versucht sind, auf die eine oder andere Weise zu schummeln. Wir unterstützen die globale Kampagne, um die Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken: Integrität und ethische Fragen dürfen auch während einer Pandemie nicht zu kurz kommen. Die Förderung von gleichen und fairen Bildungsstandards trägt dazu bei, dass jeder Einzelne die Chance bekommt, sein volles Potenzial entfalten zu können.“„Das Ziel von ENAI ist es, Hochschuleinrichtungen bei der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der akademischen Integrität zu unterstützen. Wir sehen, dass die Online-Bildung, die ja heutzutage bereits ein Bestandteil der ‚neuen Normalität‘ ist, mit erheblichen Herausforderungen für die Integrität zu kämpfen hat“, sagt Tomáš Foltýnek, Vorsitzender des Vorstands des Europäischen Netzwerks für Akademische Integrität (ENAI).„Wir nutzen den Weltethik-Tag am Mittwoch, den 21. Oktober, um während der ganzen Woche eine Reihe von Webinaren zur Mittagszeit zu den wichtigen Themen im Zusammenhang mit der akademischen Integrität anzubieten: Dabei geht es vor allem um die Einstellung von Lehrenden und Lernenden, Plagiaten und Bioethik.“Um mehr über Ouriginal zu erfahren, besuchen Sie www.ouriginal.com oder kontaktieren Sie press@ouriginal.com