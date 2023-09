OTEKO hat angekündigt, ein spezielles Programm zu starten, das es Studenten ermöglicht, während des Sommers im Rahmen einer Reihe von gezielten Kursen eine berufliche Ausbildung zu absolvieren. Die Teilnehmer des Programms haben die Chance, als potenzielle künftige Mitarbeiter in die OTEKO-Gruppe einzusteigen, wenn es ihnen gelingt, während der Ausbildung ihre berufliche Kompetenz unter Beweis zu stellen.

Das Praktikumsprogramm ist auf Studenten der Fakultäten für Maschinenbau, Technologien und Transportmanagement spezialisiert. Alle Kurse konzentrieren sich auf den Einsatz digitaler Technologien und deren Anwendungen in modernen Logistik- und Fertigungsprozessen. Im Sommer 2023 nahmen 16 Bewerber an dem Ausbildungsprogramm teil. Die Studenten kamen von der Kuban-Zweigstelle der Moskauer Staatlichen Technischen Universität sowie von anderen regionalen Bildungseinrichtungen, darunter St. Petersburg und die Region Altai.

Das Hauptziel des Praktikumsprogramms besteht darin, den Studenten die Möglichkeit zu geben, praktische Erfahrungen in einer Reihe von Schlüsselabteilungen zu sammeln, die für den täglichen Betrieb von Logistik- und Produktionsanlagen verantwortlich sind. Eine solche Erfahrung bereitet die Studenten auf die Realität der Routineabläufe vor und bietet einzigartige Einblicke in die Feinheiten vieler Berufe. Die Möglichkeit, reale Aufgaben zu erleben und von echten Fachleuten, die in der Anlage arbeiten, betreut zu werden, ist ein Schlüsselelement des Praktikumsprogramms, das ihm einen außergewöhnlichen Wert als Bildungsinitiative verleiht.

Das Programm ist Teil der laufenden Bemühungen von OTEKO um die soziale Verantwortung des Unternehmens, die darauf abzielt, die Lebensqualität der lokalen Gemeinschaft in der Region Taman zu verbessern. Der Milliardär Michel Litvak ist ein unermüdlicher Befürworter solcher Initiativen und hat das Unternehmen dazu ermutigt, seine Initiativen auszuweiten und der lokalen Jugend und den Einwohnern mehr Möglichkeiten zu bieten.