Orange Business Services stellt Service Manage-Watch vor

– Nutzt AIOps für eine optimale Performance von Netzwerk und Anwendungen mit besonderem Fokus auf wichtige Standorte oder kritische Geschäftszeiten

– Vereinfacht die End-to-End-Überwachung der globalen Infrastruktur

Orange Business Services treibt die Überwachung von IT-Leistung weiter voran und führt dafür Service Manage-Watch ein. Es handelt sich um eine globale Überwachungslösung für Netzwerkdienste und -anwendungen. Diese steht sowohl für Dienste von Orange zur Verfügung als auch für Services von Drittanbietern. Die Lösung stellt sicher, dass Konnektivität und Sicherheit am Netzwerkrand, für Anwendungen, Geräte und Benutzererfahrung optimal funktionieren, um die Geschäftsanforderungen der Kunden zu erfüllen.

Die Informationssysteme von Unternehmen stützen sich auf eine Vielzahl miteinander verbundener Dienste von verschiedenen Anbietern. Damit das Tagesgeschäft reibungslos ablaufen kann, ist es besonders wichtig, die Leistung dieser IT-Dienste zu messen. Allerdings wird es immer komplexer, die Performance zu erfassen und zu überwachen, da die IT-Anlagen immer größer werden. Dies kann dazu führen, dass die Ursachen von Problemen oder wiederkehrenden Störungen nicht mehr auf einen Blick erkennbar sind, Vorfälle nicht mehr vorhergesehen werden können und das Alert-Management unzureichend ist. Herkömmliche Überwachungstools verfolgen einen isolierten Ansatz, der auf einem Tool pro Dienst basiert. Dies reicht für die verteilte Infrastruktur von heute aber nicht mehr aus.

Service Manage-Watch hebt sich von anderen Angeboten auf dem Markt ab, indem es über ein einziges End-to-End-Dashboard Echtzeittransparenz bietet. Darüber hinaus unterstützt ein Team engagierter Experten von Orange Business Services den Dienst, um die Korrelationsregeln feinabzustimmen und eng mit den Service-Desk-Agenten zusammenzuarbeiten. Dies ermöglicht eine erweiterte, an die spezifischen Kundenanforderungen angepasste Fehlerbehebung. Das Ergebnis: Die Überwachung der globalen IT-Leistung wird kontinuierlich verbessert. Metriken von Überwachungstools werden in den Orange Data Lake eingespeist und für die Analyse mit künstlicher Intelligenz (KI) korreliert, um proaktive und vorausschauende Warnungen zu generieren.

Service Manage-Watch deckt das gesamte IT-Ökosystem des Unternehmens ab. Unabhängig von bestehenden Anbietern und Service Desks arbeitet es mit bereits eingesetzten Überwachungstools und einer IT-Service-Management-Software (ITSM) zusammen, die die Bereitstellung und den Lebenszyklus von IT-Services verwaltet. Es deckt das gesamte Orange-Portfolio ab und kann zusätzlich jedes kundeneigene Überwachungstool integrieren. Darüber hinaus können die Beratungsteams von Orange Business Services die Kunden bei ihrer AIOps-Reise weiter unterstützen.

„Service Manage-Watch erweitert das Leistungsüberwachungsportfolio von Orange um echte prädiktive KI-Leistungen. Die bewährten Beratungskapazitäten von Orange werden Unternehmen dabei helfen, das Beste aus den Funktionen von Service Manage-Watch herauszuholen. Die Einführung von Service Manage-Watch stärkt die Position von Orange als unabhängiger Aggregator für Cloud-Zugänge und ermöglicht es dem Unternehmen, sich von Hyperscalern abzuheben“, sagt Gary Barton, Principal Analyst, Enterprise Technology and Services, GlobalData.

„Als Telekommunikationsunternehmen und Integrator stellen wir die Schnittstelle zur Verfügung und verwalten die Dienstleistungen. Daher wissen wir, wie wichtig die Leistung sein kann, damit ein Unternehmen nicht nur funktioniert, sondern sich von der Konkurrenz abhebt und Geschäftsinitiativen unterstützt. Service Manage-Watch ist ein Gamechanger für Unternehmen, die auf optimale Leistung setzen. Denn es garantiert die Verfügbarkeit von Anwendungen und Netzwerken, verbessert gleichzeitig die Entscheidungsfindung und steigert so die Produktivität und die Zufriedenheit der Benutzer. Sie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Multisourcing Service Integration (MSI) Ansatzes“, erklärt Daniel Bigagli, Vice President Enterprise Services bei Orange Business Services.

Bild (Web; © Orange Business Services) und PDF zum Download gibt es hier.

Über Orange Business Services

Orange Business Services ist Netzbetreiber, Integrator digitaler Services und die globale B2B-Sparte der Orange Gruppe. Das Unternehmen verbindet, schützt und entwickelt Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt, um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Orange Business Services nutzt seine Konnektivitäts- und Systemintegrationsexpertise in der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Damit ist Orange Business Services bestens aufgestellt, um globale Unternehmen in Bereichen wie Software Defined Networks, Multi-Cloud-Dienste, Daten und KI, Smart-Mobility-Dienste und Cybersecurity zu unterstützen. Orange Business Services begleitet Unternehmen sicher durch alle Phasen des Datenlebenszyklus, von der Erfassung, dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung bis hin zur Analyse und gemeinsamen Nutzung.

Da Unternehmen von Innovationen profitieren, stellt Orange Business Services seine Kunden in den Mittelpunkt eines offenen, kollaborativen Ökosystems. Dazu gehören die 28.500 Mitarbeiter, die Vermögenswerte und das Know-how der Orange Gruppe, seine Technologie- und Geschäftspartner sowie ein Pool von sorgfältig ausgewählten Start-ups. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business Services.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 42,5 Milliarden Euro im Jahr 2021 und 271 Millionen Kunden weltweit (Stand 31.12.2021). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Im Dezember 2019 stellte Orange seinen neuen Strategieplan „Engage 2025“ vor, der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert. Das Unternehmen setzt auf Wachstumsbereiche wie B2B-Dienstleistungen und die Platzierung von Daten und KI im Zentrum von Innovation. Dabei ist die gesamte Orange Gruppe ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

