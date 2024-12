Optimize Your Invoicing Process: Winball.de Releases USB-WORM Stick and New E-Invoice Generator for Businesses

In this festive season, winball.de ushers in two transformative solutions aimed at enhancing business processes. The USB-WORM stick ensures the compliant and secure archiving of electronic invoices, while the new free E-Invoice service allows easy generation in the ZUGFeRD format. These innovative tools are essential for companies adapting to digital invoicing requirements.

Digitale Innovation zu Weihnachten: winball.de präsentiert den USB-WORM-Stick und den neuen Webservice zur E-Rechnungs-Erstellung

Weihnachten steht vor der Tür – und winball.de hat gleich zwei innovative Lösungen im Gepäck, die Unternehmen in der digitalen Transformation unterstützen. Mit der Einführung des USB-WORM-Sticks (link) zur revisionssicheren Speicherung und Archivierung von E-Rechnungen sowie dem neuen kostenlosen E-Rechnungs-Generator (link) setzt winball.de neue Maßstäbe in Sachen Effizienz, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit.

USB-WORM-Stick: Revisionssicherheit für E-Rechnungen leicht gemacht

winball.de präsentiert eine innovative Lösung für Unternehmen, die ihre E-Rechnungen revisionssicher und gesetzeskonform archivieren möchten. Der USB-WORM-Stick ist eine kostengünstige Alternative zu komplexen Archivsystemen und speziell für die Aufbewahrung von elektronischen Rechnungen sehr sinnvoll. Mit einer Kapazität von 32 GB bietet der Stick genug Platz für Tausende von Dokumenten und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an die revisionssichere Archivierung.

Gerade im Hinblick auf die neuen Anforderungen zur revisionssicheren Archivierung von E-Rechnungen ab dem 01.01.2025, erweist sich der Stick als idealer Helfer für Unternehmen jeder Größe. Dank der Plug-and-Play-Funktionalität ist keine aufwendige Installation erforderlich, was Zeit spart und den Einsatz besonders einfach macht.

Kostenloser Webservice: E-Rechnungen per Word-Dokument erstellen

winball.de erweitert sein digitales Service-Angebot mit einem kostenlosen Webservice, der Nutzern erlaubt, E-Rechnungen im ZUGFeRD-Format schnell und einfach zu erstellen. Der Prozess ist denkbar unkompliziert: Anwender laden ein Word-Dokument mit Rechnungsdaten hoch, und das System generiert automatisch eine ZUGFeRD-konforme Rechnung.

Gerade in Bezug auf die anstehenden gesetzlichen Änderungen zum 01.01.2025, bietet dieser Service eine willkommene Erleichterung. Der Webservice ist ideal für kleine Unternehmen und Selbstständige, die keine teuren Softwaresysteme nutzen möchten, aber dennoch die gesetzlichen Anforderungen erfüllen wollen.

winball.de – Digitale Lösungen aus einer Hand

Hinter winball.de steht die PG Consulting Unternehmens- und DV-Organisations-Beratung GmbH, die sich auf innovative digitale Produkte und Dienstleistungen spezialisiert hat. Mit Lösungen wie dem E-Rechnungs-Validator, dem USB-WORM-Stick und dem E-Rechnungs-Generator unterstützt winball.de Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse effizient und gesetzeskonform zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf https://erechnungs-validator.de/ und https://pg-consulting.org/

