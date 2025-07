Online-Workshop über Nachhaltigkeit in der Eventpraxis

Kompakteinstieg in nachhaltiges Eventmanagement

Nachhaltige Veranstaltungen sind längst mehr als ein Trend – sie sind ein zentrales Element verantwortungsvoller Unternehmensführung. Doch wie gelingt es, Nachhaltigkeit in der Eventpraxis glaubwürdig, effizient und wirtschaftlich umzusetzen? Antworten darauf gibt der Online-Workshop „Nachhaltigkeit trifft Eventpraxis – ohne Umwege, ohne Greenwashing“ am 17. Juli 2025 von 15 bis 16.30 Uhr, den 2bdifferent in Kooperation mit BAUM e.V. veranstaltet. Für BAUM-Mitglieder ist die Online-Veranstaltung kostenlos, Nichtmitglieder zahlen 49 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Anmeldungen sind unter dem Link möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Ob Hauptversammlung, Messeauftritt oder Kunden-Event: Veranstaltungsverantwortliche stehen zunehmend vor der Herausforderung, ökologische und soziale Anforderungen mit wirtschaftlichen Zielen in Einklang zu bringen. Der kompakte 90-minütige Workshop vermittelt konkrete Maßnahmen, Tools und Best Practices für eine sofort umsetzbare Eventplanung – ganz gleich ob als Inhouse-Verantwortliche:r oder als Dienstleister:in.

Das Programm setzt sich mit fünf direkt umsetzbaren Maßnahmen für nachhaltiges Eventmanagement auseinander. Im Bereich Catering wird thematisiert, wie sich Food-Waste vermeiden lässt und Lieferketten berücksichtigt werden. CO₂-arme Mobilitätskonzepte für Gäste, Crew und Material sind ebenso Thema wie der Materialeinsatz und die Abfallstrategien nach dem Zero-Waste-Prinzip. Darüber hinaus stellen die Referenten eine energieeffiziente Infrastruktur und eine Auswahl nachhaltiger Locations vor. Weiterhin bekommen die Teilnehmenden Tools und Checklisten für den direkten Einstieg mit an die Hand.

Nachhaltige Veranstaltungen bieten klare Vorteile für Umwelt, Reputation und Budget, denn Ressourcenschonung senkt die Kosten, Transparenz stärkt das Vertrauen von Kunden und Stakeholdern, Nachhaltigkeit wird zum echten Wettbewerbsvorteil und Unternehmen werden fit für regulatorische Anforderungen.

Der Workshop richtet sich an Event-, Messe- und Marketingverantwortliche in Unternehmen und Institutionen, Agenturen, Messebauer, Caterer, Technik- und Servicedienstleister sowie CSR- und Nachhaltigkeitsverantwortliche mit Veranstaltungsbezug. Er findet im Rahmen der Initiative Nachhaltige Veranstaltungswirtschaft (INV) statt, die von BAUM e.V., dem Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften, und den Experten von 2bdifferent ins Leben gerufen wurde.

Als eine der führenden Beratungen für nachhaltiges Eventmanagement im deutschsprachigen Raum begleitet 2bdifferent Unternehmen, Institutionen und Dienstleister bei der wirksamen Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen in der Veranstaltungsplanung – mit klarer Methodik, fundiertem Fachwissen und echtem Fokus auf Wirkung.

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

2bdifferent GmbH & Co. KG

Roßmarktstraße 29

D-67346 Speyer

Ansprechpartner: Jürgen May

may@2bdifferent.de

Tel.: +49 (0) 6232 68 33 90

Internet: www.2bdifferent.de