Online Marketing Schulungen April, Mai & Juni 2023| TILL.DE

Braunschweig, den 15.03.2023 -Auch in diesem Jahr bietet Ihr Google Premium Partner TILL.DE unter dem Motto Power Up 2023 verschiedene Seminare und Webinare zu den relevantesten und effizientesten Google-Instrumenten. Jetzt Termine online entdecken und Wunschtermin buchen!

Seminar-Termine 2023

TILL.DE veranstaltet Seminare und Webinare für jeden Kenntnisstand. Ob Sie also bereits fortgeschrittene Kenntnisse besitzen oder gerade noch dabei sind, sich mit den Tools zurechtzufinden, wir können Ihnen bei all Ihren Fragen weiterhelfen.

Mithilfe unserer langjährigen Expertise und unseren zertifizierten Coaches veranstaltet TILL.DE seit Jahren aufschlussreiche Seminare oder auch flexible Webinare, an denen Sie ganz komfortabel mit Ihrem mobilen Endgerät teilnehmen können.

Nehmen Sie an den Google Seminaren und Webinaren von TILL.DE teil und tauchen Sie mit uns in die Welt des Suchmaschinen-Giganten ein!

Google Looker Studio Webinar (ehemals Google Data Studio) am 16. und 17.03.2023

Google Analytics 4 Migration und Grundlagen Seminar am 21.03.2023

Suchmaschinenoptimierung Webinar am 22. und 23.03.2023

Google Tag Manager Seminar am 29.03.2023

Google Ads Advanced Webinar am 30. und 31.03.2023

Google Analytics 4 Kompakt Webinar am 21.04.2023

Suchmaschinenoptimierung Seminar am 27. und 28.04.2023

Google Ads Basic Webinar 11. und 12.05.2023

Google Analytics 4 Migration und Grundlagen Hamburg 22.05.2023

Google Tag Manager Webinar 05. und 06.06.2023

Google Analytics 4 Migration und Grundlagen Webinar 22. und 23.06.2023

TILL.DE Academy Offene Schulungen

Wir bieten offene Schulungen zu verschiedenen Online Marketing Themen – Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Suchmaschinenoptimierung, Google Unternehmensprofil (früher Google My Business) und vieles mehr. Auf unserer Website www.academy.till.de können Sie die Schulungen buchen und finden alle wichtige Infos, aktuelle Termine sowie Preise.

TILL.DE Academy Individuelle Schulungen

Unsere individuellen Schulungen finden in Ihrem Team statt und sind auf Ihre Wunschthemen, Bedürfnisse und Fragen ausgerichtet.

TILL.DE Academy Coachings

In einer 1:1 Schulung bearbeiten Sie gemeinsam mit unserem Coach Ihre Fragen und Anliegen – effizient und punktgenau zu allen Google und Online Marketing Themen.

Zertifizierter Google Trainer

Unsere Schulungen werden u.a. von Herrn Joachim Schröder durchgeführt, der zu den ersten fünf von Google zertifizierten Google Ads Trainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt. Sie erhalten ein Training vom Experten auf höchstem Niveau, das anschaulich und leicht verständlich aufbereitet ist. Schon mehr als 8.000 zufriedene Teilnehmer haben seine Seminare besucht und sich so zum Online Marketing Profi weiterbilden lassen.

TILL.DE bietet Ihnen zu folgenden Google Anwendungen Ihnen TILL.DE

Zu folgenden Tools werden Veranstaltungen stattfinden:

Google Analytics

Google Analytics Kampagnentracking

Google Ads

Google Ads Shopping

Google Tag Manager

Google My Business

Google Looker Studio (ehemals Google Data Studio)

Google Search Console

Google Ads Performance Max

Google Analytics 4 Migration

Über TILL.DE

Die 1996 gegründete Internetagentur TILL.DE aus Braunschweig realisiert webbasierte Marketing-Lösungen, die sich durch technische Raffinesse und intuitive Bedienbarkeit auszeichnen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen App-Programmierung, Online-Marketing und der Kreation von Internetseiten. Die Agentur ist überregional und branchenübergreifend tätig. Zum Kundenkreis gehören Großkonzerne wie die Continental AG, aber auch mittelständische Betriebe, z.B. Versandhandelsfirmen, Ingenieurbüros, Reiseanbieter sowie Consultingfirmen. Darüber hinaus hat sich die Agentur, die ein Google-zertifizierter Ads-Partner ist, in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Namen als Seminaranbieter für Internetmarketing-Themen gemacht. Zu den Referenzkunden im Seminarbereich zählen u.a. die Schweizer Klubschule Migros sowie der Axel Springer Verlag.

TILL.DE GmbH

Joachim Schröder

Wendentorwall 25

38100 Braunschweig

Fon: +49 531 224334 – 0

Fax: +49 531 224334 – 99

E-Mail: presse@till.de

Webseite: https://academy.till.de

Eine Übersicht aller aktuellen Schulungen von TILL.DE, inklusive einer direkten Buchungsmöglichkeit, finden Sie auch hier: https://k.till.de/fh3yh

Wir freuen uns auf Sie!

#TILLDEAcademy #OnlineMarketing #Google #Webinar #Weiterbildung #Schulung

UTM Links:

Facebook Post: https://k.till.de/7cxqi

Instagram Post: https://k.till.de/y9ufb

Twitter Post: https://k.till.de/2aorw

Google My Business Post: https://k.till.de/thhna

LinkedIn Post: https://k.till.de/crg6z